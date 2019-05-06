Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и МамаеваРИА Новости вчера в 17:11
Судебное заседание назначено на 12.00. Ожидается, что в ходе прений прокурор Светлана Тарасова запросит наказание для всех обвиняемых. Тем не менее, до этого в суде адвокаты Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого представят доказательства в их защиту.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 08:47, Ашберн
Происшествия
41 человек погиб в авиакатастрофе в Шереметьево
41 человек погиб при пожаре в самолёте в аэропорту Шереметьево в Москве.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено в 03:50
Происшествия
Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом
Обновлено в 06:14
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Командир потерпевшего катастрофу в Шереметьево пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов подробно описал произошедшее с лайнером.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Угрозы Трампа могут отменить торговые консультации Китая с США
На этой неделе в Вашингтоне было запланировано провести очередной раунд торгово-экономических консультаций Китая с Соединенными Штатами Америки.
Обновлено в 01:11
Авто
Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае
Обновлено в 02:30
Хоккей
Хохлачев продлил контракт со «Спартаком»
Нападающий «Спартака» Александр Хохлачев подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2021 года.
Обновлено в 08:17
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено в 03:11
Футбол
Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»
Обновлено в 05:45
Недвижимость
Названы российские города-миллионники, где вторичка дешевле новостроек
Новостройки тут дешевле вторичного жилья на 18% (50,1 тыс. руб. против 59,1 тыс. руб. за 1 кв. м). На втором месте—Ростов-на-Дону, где разница цен в пользу вторички составляет 17,9%. На третьем месте — Новосибирск, где «квадрат» во вторичных квартирах на 15,1% дороже, чем в новых, отмечают аналитики Domofond.ru.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Политика
Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме
"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Авто
Названы лучшие мультимедийные системы
Хорошая мультимедийная система всегда считалась одним из главных конкурентных преимуществ любого автомобиля.
Обновлено в 08:03
Экономика
Иностранным турбинам снижают обороты
Минпромторг и попавшие под санкции США «Силовые машины» Алексея Мордашова продолжают настаивать на создании рынка сбыта газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в рамках программы модернизации старых ТЭС только под российских машиностроителей.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Сотрудника саратовского МЧС поймали на взятке в 3,3 млн рублей
По версии следствия, руководящее должностное лицо ведомства с ноября 2011-го по апрель 2019 года получило от филиала одного из операторов сотовой связи через посредника свыше 3,3 млн рублей.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв
В центре Киева возле бизнес-центра «Арена Сити» прогремел взрыв.
Обновлено в 08:02
Гаджеты
Корейские смартфоны перестанут делать в Южной Корее
Доля корейских производств на мировом рынке поставок смартфонов сильно упала за последние 11 лет.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве
Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Политика
РФ уведомила, что не будет участвовать в слушаниях по делу задержанных украинских моряков
Российская сторона уведомила Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) в Гамбурге о том, что Москва не будет участвовать в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы
1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:33