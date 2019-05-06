Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и МамаеваРИА Новости вчера в 17:11

Судебное заседание назначено на 12.00. Ожидается, что в ходе прений прокурор Светлана Тарасова запросит наказание для всех обвиняемых. Тем не менее, до этого в суде адвокаты Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого представят доказательства в их защиту.
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Павла Мамаева и Александра Кокорина доставили в Пресненский суд Москвы

Московский Комсомолец06:56

В суде должны начаться прения сторон по делу о драках в Москве, фигурантами которых стали Кокорин и Мамаев

Эхо Москвы02:00

Прокурор попросит срок наказания для Кокорина и Мамаева по делу о хулиганстве

ТАССвчера в 17:06

Прокурор запросит 6 мая наказание для Кокорина и Мамаева

Известиявчера в 17:32

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

РИА Новостивчера в 17:11

Прокурор намерена запросить наказание для Кокорина и Мамаева

Газета.Ruвчера в 18:01

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Коммерсантъвчера в 17:00
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В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

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Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

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41 человек погиб в авиакатастрофе в Шереметьево

41 человек погиб при пожаре в самолёте в аэропорту Шереметьево в Москве.
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Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

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Сирийская армия установила контроль над рядом районов на севере Хамы

Обновлено в 08:07
Происшествия

Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом

Обновлено в 06:14
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
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Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Командир потерпевшего катастрофу в Шереметьево пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов подробно описал произошедшее с лайнером.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич отдохнул с женой в Крыму

Обновлено в 05:04
Политика

Угрозы Трампа могут отменить торговые консультации Китая с США

На этой неделе в Вашингтоне было запланировано провести очередной раунд торгово-экономических консультаций Китая с Соединенными Штатами Америки.
Обновлено в 01:11
Авто

Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае

Обновлено в 02:30
Хоккей

Хохлачев продлил контракт со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачев подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2021 года.
Обновлено в 08:17
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено в 03:11
Футбол

Кокорин из зала суда отреагировал на чемпионство «Зенита»

Обновлено в 05:45
Недвижимость

Названы российские города-миллионники, где вторичка дешевле новостроек

Новостройки тут дешевле вторичного жилья на 18% (50,1 тыс. руб. против 59,1 тыс. руб. за 1 кв. м). На втором месте—Ростов-на-Дону, где разница цен в пользу вторички составляет 17,9%. На третьем месте — Новосибирск, где «квадрат» во вторичных квартирах на 15,1% дороже, чем в новых, отмечают аналитики Domofond.ru.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии командира сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:19
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Политика

Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме

"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Авто

Названы лучшие мультимедийные системы

Хорошая мультимедийная система всегда считалась одним из главных конкурентных преимуществ любого автомобиля.
Обновлено в 08:03
Экономика

Иностранным турбинам снижают обороты

Минпромторг и попавшие под санкции США «Силовые машины» Алексея Мордашова продолжают настаивать на создании рынка сбыта газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в рамках программы модернизации старых ТЭС только под российских машиностроителей.
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Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Сотрудника саратовского МЧС поймали на взятке в 3,3 млн рублей

По версии следствия, руководящее должностное лицо ведомства с ноября 2011-го по апрель 2019 года получило от филиала одного из операторов сотовой связи через посредника свыше 3,3 млн рублей.
Обновлено в 07:50
Происшествия

В Киеве возле бизнес-центра произошел взрыв

В центре Киева возле бизнес-центра «Арена Сити» прогремел взрыв.
Обновлено в 08:02
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Гаджеты

Корейские смартфоны перестанут делать в Южной Корее

Доля корейских производств на мировом рынке поставок смартфонов сильно упала за последние 11 лет.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве

Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Мурманские мошенники пытаются нажиться на трагедии в Шереметьево

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РФ уведомила, что не будет участвовать в слушаниях по делу задержанных украинских моряков

Российская сторона уведомила Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) в Гамбурге о том, что Москва не будет участвовать в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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