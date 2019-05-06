Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и МамаеваИзвестия 10:11

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом сообщает корреспондент «Известий». Заседание проходит в Пресненском суде Москвы 6 мая.

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Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

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