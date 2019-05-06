Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и МамаеваИзвестия 10:11

Заседание проходит в Пресненском суде Москвы 6 мая. Для Кокорина гособвинение попросило 1 год 6 месяцев лишения свободы, для Мамаева — 1 год и 5 месяцев. По мнению прокурора, исправление спортсменов возможно только при реальном заключении, оснований для условного наказания нет.

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

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