Общество
Прокурор попросил суд продлить домашний арест Кириллу СеребренниковуРБК вчера в 12:37
Прокурор попросил продлить срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому по делу «Седьмой студии», до 3 июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы.
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Экономика
ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России считают, что комиссии за снятие наличных в банкоматах необходимо отменить с целью борьбы с «зарплатным рабством».
Обновлено в 09:11
Политика
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов
Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы на территории страны превратили в фарс.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках
Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
Общество
Росстат рассказал, у скольких россиян нет доступа к канализации
На днях Росстат сообщил: 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации.
Обновлено в 09:13
Политика
Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
Политика
Мэр Курска Николай Овчаров ушел в отставку
Обновлено в 06:14
Футбол
Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию»
Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своём возможном назначении главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария».
Обновлено в 09:30
Происшествия
В аэропорту Кольцово произошла перестрелка
По сообщениям очевидцев, есть раненые На парковке екатеринбургского аэропорта Кольцово только что произошла массовая перестрелка.
Обновлено в 07:40
Экономика
Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млн
Обновлено вчера в 17:46
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Moody’s оценило перспективы нормализации отношений России и Украины
Перспектив нормализации отношений России и Украины даже в случае победы лидера президентской гонки Владимира Зеленского мало; торговые ограничения между двумя странами, как ожидается, сохранятся, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 09:10
Экономика
ЦБ предлагает запретить МФО выдавать займы под залог жилья
Центробанк предлагает повысить ответственность для нелегальных кредиторов и «черных» коллекторов, а также запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете федерации на заседании Межрегионального банковского совета.
Обновлено в 08:50
Кино
Умер известный режиссер Вадим Гемс
Обновлено в 09:34
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 8 обновился и стал мощнее
Вчера пресс-служба китайского автопроизводителя Chery опубликовала в официальные изображения обновленного кроссовера Tiggo 8 с тремя рядами кресел.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
«Тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала большой живот
Актриса скрыла от публики свою беременность и рассказала о рождении дочки Милы, когда малышке исполнилось уже четыре месяца.
Обновлено в 03:00
ЖКХ
В Крыму отменена социальная норма при расчете платы за электроэнергию
Согласно тексту документа, при определении суммы оплаты за электроснабжение и стоимости электрической энергии, потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Жена Зеленского Елена прячет ноги и влияние на мужа
Елена предпочитает демонстрировать образ продвинутой домохозяйки и оставаться в тени мужа.
Обновлено в 07:06
Кино
В новом трейлере «Мстителей» показали главного антагониста
В сети появился очередной трейлер фильма «Мстители: Финал», в котором показали возвращение Таноса, главного антагониста предыдущей части «Мстители: Война бесконечности».
Обновлено в 09:29
Культура
В Сочи появилось граффити в память о вокалисте The Prodigy
Обновлено в 06:02
Хоккей
СКА порадовал болельщиков победой над ЦСКА
Обновлено вчера в 16:51
Наука
Употребление алкоголя в подростковом возрасте замедляет рост мозга
Употребление алкоголя подростками ощутимо замедляет рост их головного мозга.
Обновлено в 09:00
Финансы
Фонд национального благосостояния за март сократился на 1,5%
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.
Обновлено в 09:04
Политика
Путин и Алиев обсудили вопросы урегулирования в Нагорном Карабахе
Алиев, в свою очередь, поделился с российским президентом оценками встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по урегулированию в Нагорном Карабахе, которая состоялась в Вене 29 марта.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Восьмилетний мальчик в одиночку отправился в кругосветное путешествие
Восьмилетний мальчик из Астрахани в одиночку отправился в кругосветное путешествие и не на шутку перепугал маму.
Обновлено в 09:30
Авто
В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana
В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено вчера в 10:36