Общество

Прокурор попросил суд продлить домашний арест Кириллу СеребренниковуРБК вчера в 12:37

Прокурор попросил продлить срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому по делу «Седьмой студии», до 3 июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы.
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Серебренникову продлили арест

Газета.Ru02:59

Суд в Москве продлил домашний арест Серебренникову

РИА Новости02:57

Суд продлил Серебренникову домашний арест на три месяца

Коммерсантъ02:45

Суд оставил Серебренникова под домашним арестом еще на три месяца

Интерфакс02:46

Суд продлил домашний арест Кириллу Серебренникову

Москва 2402:45

Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

ТАСС02:43

Суд продлил домашний арест Серебренникову

RT на русском02:46
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
Экономика

ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России считают, что комиссии за снятие наличных в банкоматах необходимо отменить с целью борьбы с «зарплатным рабством».
Обновлено в 09:11
Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы на территории страны превратили в фарс.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках

Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Общество

В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге

Обновлено в 08:22
Общество

Росстат рассказал, у скольких россиян нет доступа к канализации

На днях Росстат сообщил: 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации.
Обновлено в 09:13
Политика

Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
Политика

Мэр Курска Николай Овчаров ушел в отставку

Обновлено в 06:14
Футбол

Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию»

Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своём возможном назначении главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария».
Обновлено в 09:30
Происшествия

В аэропорту Кольцово произошла перестрелка

По сообщениям очевидцев, есть раненые На парковке екатеринбургского аэропорта Кольцово только что произошла массовая перестрелка.
Обновлено в 07:40
Экономика

Россия предоставит Белоруссии кредит на $600 млн

Обновлено вчера в 17:46
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Политика

Moody’s оценило перспективы нормализации отношений России и Украины

Перспектив нормализации отношений России и Украины даже в случае победы лидера президентской гонки Владимира Зеленского мало; торговые ограничения между двумя странами, как ожидается, сохранятся, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 09:10
Экономика

ЦБ предлагает запретить МФО выдавать займы под залог жилья

Центробанк предлагает повысить ответственность для нелегальных кредиторов и «черных» коллекторов, а также запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете федерации на заседании Межрегионального банковского совета.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Серийный убийца приговорен в Москве к пожизненному заключению

Обновлено в 06:59
Кино

Умер известный режиссер Вадим Гемс

Обновлено в 09:34
Авто

Кроссовер Chery Tiggo 8 обновился и стал мощнее

Вчера пресс-служба китайского автопроизводителя Chery опубликовала в официальные изображения обновленного кроссовера Tiggo 8 с тремя рядами кресел.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

«Тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала большой живот

Актриса скрыла от публики свою беременность и рассказала о рождении дочки Милы, когда малышке исполнилось уже четыре месяца.
Обновлено в 03:00
ЖКХ

В Крыму отменена социальная норма при расчете платы за электроэнергию

Согласно тексту документа, при определении суммы оплаты за электроснабжение и стоимости электрической энергии, потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Жена Зеленского Елена прячет ноги и влияние на мужа

Елена предпочитает демонстрировать образ продвинутой домохозяйки и оставаться в тени мужа.
Обновлено в 07:06
Кино

В новом трейлере «Мстителей» показали главного антагониста

В сети появился очередной трейлер фильма «Мстители: Финал», в котором показали возвращение Таноса, главного антагониста предыдущей части «Мстители: Война бесконечности».
Обновлено в 09:29
Культура

В Сочи появилось граффити в память о вокалисте The Prodigy

Обновлено в 06:02
Хоккей

СКА порадовал болельщиков победой над ЦСКА

Обновлено вчера в 16:51
Наука

Употребление алкоголя в подростковом возрасте замедляет рост мозга

Употребление алкоголя подростками ощутимо замедляет рост их головного мозга.
Обновлено в 09:00
Финансы

Фонд национального благосостояния за март сократился на 1,5%

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.
Обновлено в 09:04
Политика

Путин и Алиев обсудили вопросы урегулирования в Нагорном Карабахе

Алиев, в свою очередь, поделился с российским президентом оценками встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по урегулированию в Нагорном Карабахе, которая состоялась в Вене 29 марта.
Обновлено в 09:38
Общество

Медведев в Перми посмотрел «показательные выступления» андроидов

Обновлено в 08:06
Происшествия

Восьмилетний мальчик в одиночку отправился в кругосветное путешествие

Восьмилетний мальчик из Астрахани в одиночку отправился в кругосветное путешествие и не на шутку перепугал маму.
Обновлено в 09:30
Авто

В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana

В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено вчера в 10:36
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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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