Происшествия

Прокурор попросил для Кокорина и Мамаева реальные срокиСуть событий 10:41

Обвинение запросило для спортсменов, оказавшихся на скамье подсудимых, реальные сроки. Так, для братьев Кокориных прокурор просит назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год и шесть месяцев.
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Колония или свобода: что ждет Кокорина и Мамаева

Газета.Ru15:55

Прокуратура потребовала для Кокорина и Мамаева сроки до 1,5 года в колонии

ТАСС10:32

Полтора года для Кокорина и Мамаева. Сколько они отсидят и где?

Спорт-Экспресс13:50

Обвинение потребовало реальных сроков для Кокорина и Мамаева

Известия13:24

Прокурор попросила для Кокорина и Мамаева реальные сроки

РИА Новости12:38

Кокорину и Мамаеву грозят реальные сроки

Gazeta.SPb13:05

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

РЕН ТВ10:15
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 22:30, Ашберн
Армия и оружие

США развернули «кинетический перехватчик» в Румынии

В марте сообщалось, что американские войска, входящие в Европейское командование Вооруженных сил США, развернули в Израиле комплекс THAAD.
Обновлено в 21:01
Происшествия

Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС

Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
Происшествия

«Коммерсант» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено в 21:30
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено в 19:04
Авто

МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»

Речь идет о новой модели белорусского предприятия - микроавтобусе МАЗ 281040.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после смерти

Умер Человек-слон в 1890 году в возрасте всего лишь 27 лет. Официальной причиной его смерти считается асфиксия.
Обновлено в 13:29
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100

Обновлено в 20:44
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево

Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Авто

Машину с канализационными люками вместо колес показали на видео

Оценив, как голландские автомобилисты нарезают круги по льду на циркулярных дисках, новосибирские естествоиспытатели из «Гараж-54» придумали свой, не менее эксцентричный ответ – заменить колеса на настоящие канализационные люки.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

Отец Леонида Агутина перенес спасительную операцию на легких в Израиле

Обновлено в 07:00
Авто

Shelby представила спецверсию Mustang GT-S

Машины Mustang GT-S, выпущенные для прокатной компании Sixt, смогут похвастаться фирменными дисками Shelby, тормозами от Brembo, а также специальными настройками подвески.
Обновлено в 05:00
Хоккей

Михеев подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто»

Обновлено в 13:15
Финансы

Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года

За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 11:03
Кино

Появился новый трейлер фильма «Человек-паук: вдали от дома»

В Сети появился еще один трейлер фильма "Человек-паук: вдали от дома".
Обновлено в 11:00
Экономика

Comepay решила выйти из бизнеса платежных терминалов

Представитель Comepay подтвердила планы реорганизации бизнеса: компания ведет переговоры о развитии своих платежных терминалов в партнерстве с группой Qiwi.
Обновлено в 22:03
Авто

Mercedes-Benz отзывает более 1,5 тысячи автомобилей S-Class в России

Автомобилестроительная компания Mercedes-Benz сообщила об отзыве более 1,5 тысячи моделей S-Class в России.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Дочь Успенской дебютировала на сцене

Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Пассажирам самолетов напомнили, как спасаться при крушении

Обновлено в 17:26
Армия и оружие

В Китае раскритиковали действия кораблей США в Южно-Китайском море

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя ВМС США сообщило, что два корабля американских военно-морских сил прошли в непосредственной близости от спорных островов Спратли (Наньша- кит.) в Южно-Китайском море.
Обновлено в 06:05
Хоккей

Игроки сборной России посетили баню после победы в Евротуре

Игрок сборной России Илья Ковальчук вместе с партнерами по национальной команде Евгением Малкиным, Михаилом Григоренко, Кириллом Капризовым, Никитой Кучеровым и Никитой Нестеровым посетили баню, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес

Диана Шурыгина показала фотографию, на которой позирует вместе с супругом около зеркала.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

В США открыли памятник обвиняемому в Холокосте

В Соединенных Штатах Америки открыли памятник человеку, обвиняемому в участии в Холокосте. Об этом заявили в посольстве РФ в США.
Обновлено в 21:48
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Религия

Православные 7 мая встречают Радоницу

Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено в 09:54
Кино

Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»

После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»

Обновлено в 18:04
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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