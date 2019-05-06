Прокурор попросил для Кокорина и Мамаева реальные срокиСуть событий 10:41

Обвинение запросило для спортсменов, оказавшихся на скамье подсудимых, реальные сроки. Так, для братьев Кокориных прокурор просит назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год и шесть месяцев.

Прокурор попросил для Кокорина и Мамаева реальные сроки

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