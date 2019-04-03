Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащитуГазета.Ru 08:25

Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости". По данным агентства, прокурор находится под госзащитой.

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту

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