Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащитуГазета.Ru 08:25

Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости". По данным агентства, прокурор находится под госзащитой.
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Прокурора по делу Кокорина и Мамаева взяли под госзащиту

РИА Новости07:35

Прокурора Кокорина и Мамаева взяли под госзащиту

Советский спорт08:02

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева находится под госзащитой

Матч ТВ08:25

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту

Газета.Ru08:25

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева находится под госзащитой

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Sport24.ru07:49

Кирилл Кокорин: «Кто станет чемпионом? „Зенит“»

Спорт-Экспресс07:33
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Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

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Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения

Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
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В Саратовской области арестовали группу наркоторговцев

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ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
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Армия и оружие

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Авто

Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье на Aurus

Владимир Путин посетил новый завод Daimler в Московской области, осмотрел процесс сборки седанов Mercedes Е-класса и оставил автограф на автомобиле этой модели.
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В МИДе не исключили ответных мер на действия НАТО в Черном море

Замминистр иностранных дел России Александр Глушко заявил, что Россия готова в ответ на анонсированные действия НАТО в Черном море принять дополнительные меры.
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Политика

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Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
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Политика

ЕК запускает новую процедуру против Польши из-за судебной реформы

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Обновлено в 06:54
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Симоньян на НТВ расскажет о работе в горячих точках и личной жизни

Главред RT вспомнит о своем детстве, о жизни в американской семье во время стажировки в США, о первых командировках в горячие точки.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Двое связанных с ИГ боевиков уничтожены в Кабардино-Балкарии

Двое боевиков, связанных с запрещенной в РФ террористической организацией ИГ, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро

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Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова

Ирландский боец Конор Макгрегор оскорбил супругу россиянина Хабиба Нурмагомедова в соцсети Twitter, однако позднее удалил публикацию.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Мэр Евпатории Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что готов сотрудничать со следствием в рамках расследования возбужденного в отношении него уголовного дела.
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На шоу «Танцы на льду» актриса познакомилась со своим третьим мужем – фигуристом Петром Чернышевым.
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ЛУКОЙЛ заключил с Минэнерго Казахстана и компанией «КазМунайГаз» контракт на разработку шельфа «Женис» в Каспийском море.
Обновлено в 07:47
Авто

Skoda объявила скидки на свои модели в апреле

Обновлено в 00:57
Общество

У трети российских семей не хватает денег на обувь

В 2016 году о трудностях при покупке необходимого сообщили 84,6% российских семей.
Обновлено в 03:36
Общество

Японцев возмутили каникулы в честь новой эры «Рейва»

Жители Японии оказались недовольны грядущими десятидневными каникулами с 27 апреля по 6 мая в честь наступления новой эры «Рейва».
Обновлено в 08:05
Авто

Hyundai продемонстрировал руль со встроенными сенсорными экранами

Согласно стратегии развития, Hyundai планирует оцифровать как можно больше элементов управления и со временем отказаться от физических кнопок.
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Большунов и Белорукова выиграли командный спринт на чемпионате России

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Политика

В Донбассе взрывом мины убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Одиозная пулеметчица батальона "Донбасс" ВСУ Яна Червоная, известная под позывным "Ведьма", погибла на линии соприкосновения, передает "ПолитНавигатор".
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Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
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Политика

Соловьев ответил на угрозы Ковтуна о «гостях» в Керченском проливе

Владимир Соловьев ответил на громкое заявление Ковтуна, напомнив, что после разрыва соглашения о дружбе Украины и России статус Азовского моря потерял определенность.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео

Обновлено вчера в 17:42
Общество

В России отменили бумажные СНИЛС

В России больше не будут выдаваться бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 06:11
Происшествия

В Китае мужчина соблазнил 19 женщин и пытался сбежать с их деньгами

Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.
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Ученые определили источник фотонов в таинственных гамма-всплесках

Фотоны, испускаемые длинными гамма-всплесками, берут свое начало в фотосфере «релятивисткой струи», выбрасываемой умирающей взрывающейся звездой, заявляют ученые исследовании, представленном в журнале Nature Communications.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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