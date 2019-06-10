Прокуратура запросила в ГУ МВД по Москве дело ГолуноваМосковский Комсомолец 09:11

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн сообщил, что прокуратура Москвы затребовала у руководства ГСУ ГУ МВД по Москве дело журналиста Ивана Голунова.

Прокуратура запросила в ГУ МВД по Москве дело Голунова

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