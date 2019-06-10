Происшествия
Прокуратура запросила в ГУ МВД по Москве дело ГолуноваМосковский Комсомолец 09:11
Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн сообщил, что прокуратура Москвы затребовала у руководства ГСУ ГУ МВД по Москве дело журналиста Ивана Голунова.
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Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителей
Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали в районе станции метро «Цветной бульвар» по подозрению в попытке сбыть наркотики.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Следственный комитет не получил документы по делу Голунова из МВД
Следственный комитет не получил от Главного следственного управления МВД материалы уголовного дела журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 12:10
Баскетбол
Раздевалку «Химок» обворовали во время игры с ЦСКА
Пока игроки «Химок» пытались затянуть финальную серию Единой лиги ВТБ против ЦСКА, их раздевалку обворовали — неизвестный молодой человек вынес деньги, часы, украшения.
Обновлено в 16:15
Происшествия
В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова
В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Наука
«Яндекс» запустил в Москве онлайн-магазин с бесплатной доставкой
«Яндекс» запустил в московском районе Хамовники онлайн-магазин с бесплатной доставкой.
Обновлено в 15:23
Происшествия
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Политика
Зеленского обозвали губернатором Малороссии
В центре Киева под стенами администрации президента на улице Банковая проходит акция "Останови капитуляцию!" из-за последних заявлений о Донбассе, сделанных представителями команды Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:59
Общество
Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца
Обновлено в 16:17
Происшествия
В Липецке мужчина ворвался в банк с предметом, похожим на пистолет
Нетрезвый житель Липецка, вооружившись предметом, похожим на пистолет, ворвался в офис банка и возмущался там списыванием с его счета алиментов, он задержан, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Маслакова.
Обновлено в 15:15
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием
Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Ксении Бородиной Маруся.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео
Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Политика
Названы 10 кандидатов на пост премьера Великобритании
Консервативная партия Великобритании официально огласила имена 10 кандидатов, которые могут занять пост премьер-министра Великобритании после отставки Терезы Мэй.
Обновлено в 16:15
Культура
В Кремле назвали лауреатов госпремии
Обновлено в 09:44
Экономика
Нефтетрейдер Total подал иск к Антипинскому НПЗ почти на 1 млрд рублей
Напомним, что в мае Антипинский НПЗ подал заявление в суд о признании организации банкротом после того, как его активы ($225 млн) были заморожены из-за иска VTB Commodities Trading.
Обновлено в 11:15
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Футбол
Испания разгромила Швецию, у Классона подозрение на «кресты»
Испания разгромила Швецию в матче отборочного турнира Евро-2020 - 3:0. Счет открыл с пенальти капитан команды Серхио Рамос, для которого игра стала 165-й за национальную команду.
Обновлено в 16:37
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Происшествия
«Первый» и ВГТРК переодеваются: Аскер-заде, Скабеева и Попов требуют разобраться в деле Голунова
В ближайшие дни наш вечерний выпуск новостей будет открыт всем, чтобы вы смогли получать в полном объеме все, что связано с делом Ивана Голунова.
Обновлено в 15:31
Футбол
Сборная Украины с минимальным счетом победила Люксембург на отборе Евро-2020
С минимальным счетом победу одержали хозяева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:51
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Обновлено в 09:59
Футбол
Черчесов высказался о сборной Кипра
Черчесов считает, что россиян ждет непростой матч, поскольку сборная Кипра – сильная и хорошо организованная команда.
Обновлено в 08:45
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12