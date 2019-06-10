Происшествия
Прокуратура запросила в ГУ МВД по Москве дело ГолуноваМосковский Комсомолец 09:11
Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн сообщил, что прокуратура Москвы затребовала у руководства ГСУ ГУ МВД по Москве дело журналиста Ивана Голунова.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
Космос
Грузовой корабль «Прогресс» покинет МКС 29 июля
Обновлено 08 июня в 23:03
Происшествия
Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице
Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
Обновлено в 17:44
Авто
Назначен новый гендиректор производителя Aurus
Гендиректор СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов с 1 июня возглавил компанию ООО "Аурус", которая занимается реализацией люксового автомобиля Aurus.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Политика
Помпео от имени Трампа поздравил россиян с Днём России
Государственный секретарь США Майк Помпео от имени американского народа и президента Дональда Трампа поздравил россиян с Днём России, который отмечается 12 июня.
Обновлено в 18:00
Футбол
Облак хочет покинуть «Атлетико» и перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вратарь «Атлетико» Ян Облак хочет этим летом покинуть мадридский клуб.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Горжанкин: Бари Алибасов никогда не сможет глотать
"Вероятнее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода", – пересказал Горожанкин слова одного из лечащих врачей.
Обновлено в 10:46
Наука
В условиях космоса кислоты могут не диссоциировать
Обновлено в 14:12
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено в 18:17
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.
Обновлено в 13:28
Политика
Козак рассказал об авторе идеи федерализации Молдавии
По словам Козака, который является спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 15:55
Авто
Стали известны сроки завершения разработки новых грузовых авто «Урал»
Андрей Собянин является начальником отдела маркетинга отечественного развивающегося предприятия и именно им были озвучены сроки окончания очередной линейки современных дорожных грузовых транспортных средств.
Обновлено в 12:08
Баскетбол
Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА
Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:21
Космос
Ученые нашли галактику с рекордно легкой «сверхмассивной» черной дырой
Центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная "сверхмассивная" черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой – она тяжелее Солнца всего в 9-11 тысяч раз.
Обновлено в 12:49
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко поделилась эротичным фото в Instagram
Девушка удивила поклонников, выложив весьма откровенный провокационный снимок в соцсети. На фото она позирует полураздетая.
Обновлено в 17:03
Музыка
Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля
В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Культура
Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца
Обновлено в 16:17
Политика
Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Игры
Ubisoft анонсировала красочное приключение Gods & Monsters
Свою презентацию в рамках Е3 2019 компания Ubisoft завершила ярким анонсом приключенческой игры Gods & Monsters.
Обновлено в 17:53
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Обновлено в 12:15