Происшествия
Прокуратура выявила необоснованные долги за газ в ДагестанеКоммерсантъ 11:04
«В рамках проводимой работы по декриминализации сферы топливно-энергетического комплекса прокуратурой республики и органами правоохраны выявлены многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за потребление газа и несанкционированного его потребления»,— уточнили в прокуратуре.
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Прокуратура Дагестана возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) из-за необоснованного начисления долгов за газ жителям Каякентского района, сообщает пресс-служба ведомства в Instagram.Коммерсантъ11:04
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