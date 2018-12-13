Прокуратура Москвы провела проверку расследованиz дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в ходе которой выявила многочисленные и серьезные нарушения в работе следствия.

Прокуратура выявила нарушения в расследовании дела Мамаева и Кокорина

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