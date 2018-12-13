Происшествия

Прокуратура выявила нарушения в расследовании дела Мамаева и Кокорина
Газета.Ru
12:14

Прокуратура Москвы провела проверку расследованиz дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в ходе которой выявила многочисленные и серьезные нарушения в работе следствия.
Газета.Ru12:14

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Прокуратура потребовала устранить нарушения в расследовании дела футболиста Мамаева

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Прокуратура выявила нарушения в расследовании дела Мамаева и Кокорина

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Адвокат Мамаева: «Нет оснований держать Павла и Кокорина под стражей»

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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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