Происшествия
Прокуратура выявила нарушения в расследовании дела Мамаева и Кокорина
Прокуратура выявила нарушения в расследовании дела Мамаева и КокоринаГазета.Ru12:14
Прокуратура Москвы провела проверку расследованиz дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в ходе которой выявила многочисленные и серьезные нарушения в работе следствия.
Газета.Ru12:14
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