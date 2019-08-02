Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августаВедомости 02:23
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры. В сообщении Соболь названа организатором мероприятия.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте столичной прокуратуры, в Сети распространяются призывы к участию в шествии по Бульварному кольцу 3 августа, которое не согласованно с органами исполнительной власти Москвы.Взгляд.ру02:54
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 10:33, Ашберн
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте, передает ТАСС. Один сотрудник полиции погиб второй ранен.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
В администрации США сообщили о введении новых санкций против России
Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Политика
МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Финансы
Максимальная ставка в топ-10 банков по вкладам снизилась до 7,05%
По итогам третьей декады июля средняя максимальная ставка по вкладам в десяти российских банках, которые привлекают наибольший объем депозитов в рублях, снизилась до 7,05%.
Обновлено в 10:22
Экономика
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам. Максимально их выплаты могут увеличиться на 261 рубль.
Обновлено 31 июля в 08:37
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
Добровольно Севастополь на Украину не вернется – «Infosperber»
Добровольно Севастополь никогда не вернется в состав Украины.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Киеве обвалилась часть конструкций пешеходного моста
В Киеве на парковом пешеходном мосту обвалилась часть железобетонных конструкций.
Обновлено в 10:25
Футбол
«Нефтчи» продолжает шутить: теперь досталось лондонскому «Арсеналу»
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" после победы в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы над тульским "Арсеналом" вновь не удержался от шутливого поста в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 05:00
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Хоккей
«Авангард» показал дизайн новой формы
Обновлено в 06:58
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о трансфере бразильского нападающего каталонской «Барселоны» Малкома.
Обновлено в 09:52
Футбол
Дибала не хочет переходить в «МЮ»
Обновлено вчера в 03:20
Футбол
«Ростов» наказан за столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом
Напомним, что столкновения произошли 20 июля после матча 2-го тура премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком» (ничья — 2:2). После завершения матча фанатов «Спартака» удерживали в подтрибунном помещении, чтобы найти нарушителей правил нахождения на стадионе.
Обновлено в 09:39
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области
Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Петербурге в ДТП на КАД погибла семилетняя девочка
Обновлено в 09:02
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию "Новое время" выразила мнение, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.
Обновлено в 03:37
Авто
Renault Duster получил новый мотор
Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.
Обновлено в 01:23
Общество
Росгидромет объяснил паводки и пожары в Сибири изменением климата
Глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что одной из причин катастрофических паводков и природных пожаров в Сибири стало изменение климата.
Обновлено в 08:18
Общество
Начальник ГИБДД Ялты потеряет работу из-за нелегальных перевозчиков
Начальник отдела ГИБДД МВД по Ялте будет уволен с занимаемой должности из-за нерешённых проблем с нелегальными перевозками.
Обновлено в 06:56
Культура
Теодор Курентзис заявил, что остаётся жить в Перми
По словам известного дирижёра, краевые власти пока не подтвердили, что он продолжит руководить Дягилевским фестивалем Теодор Курентзис продолжить жить в Перми в Демидково.
Обновлено в 06:11
Общество
Власти Финляндии ужесточили визовые требования для россиян
С 1 сентября Финляндия расширит список документов для граждан России, желающих получить шенгенскую визу.
Обновлено вчера в 04:27
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодном августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, что не стоит ждать теплого августа.
Обновлено вчера в 07:52
Политика
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет.
Обновлено в 07:29