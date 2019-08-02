с чего всё началось

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры. В сообщении Соболь названа организатором мероприятия.

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Происшествия Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте, передает ТАСС. Один сотрудник полиции погиб второй ранен.

Политика В администрации США сообщили о введении новых санкций против России Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.

Политика МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД «2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Происшествия Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.

Финансы Максимальная ставка в топ-10 банков по вкладам снизилась до 7,05% По итогам третьей декады июля средняя максимальная ставка по вкладам в десяти российских банках, которые привлекают наибольший объем депозитов в рублях, снизилась до 7,05%.

Экономика С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам. Максимально их выплаты могут увеличиться на 261 рубль.

Гаджеты Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках «Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Происшествия В Киеве обвалилась часть конструкций пешеходного моста В Киеве на парковом пешеходном мосту обвалилась часть железобетонных конструкций.

Футбол «Нефтчи» продолжает шутить: теперь досталось лондонскому «Арсеналу» Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" после победы в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы над тульским "Арсеналом" вновь не удержался от шутливого поста в своем Twitter-аккаунте.

Культура Умерла певица Александра Стрельченко Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".

Футбол «Ростов» наказан за столкновения болельщиков «Спартака» с ОМОНом Напомним, что столкновения произошли 20 июля после матча 2-го тура премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком» (ничья — 2:2). После завершения матча фанатов «Спартака» удерживали в подтрибунном помещении, чтобы найти нарушителей правил нахождения на стадионе.

Происшествия ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.

Политика Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию "Новое время" выразила мнение, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.

Авто Renault Duster получил новый мотор Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.

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Общество Начальник ГИБДД Ялты потеряет работу из-за нелегальных перевозчиков Начальник отдела ГИБДД МВД по Ялте будет уволен с занимаемой должности из-за нерешённых проблем с нелегальными перевозками.

Культура Теодор Курентзис заявил, что остаётся жить в Перми По словам известного дирижёра, краевые власти пока не подтвердили, что он продолжит руководить Дягилевским фестивалем Теодор Курентзис продолжить жить в Перми в Демидково.

Общество Власти Финляндии ужесточили визовые требования для россиян С 1 сентября Финляндия расширит список документов для граждан России, желающих получить шенгенскую визу.

Общество В Гидрометцентре предупредили о холодном августе Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, что не стоит ждать теплого августа.