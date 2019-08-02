с чего всё началось

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры. В сообщении Соболь названа организатором мероприятия.

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

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