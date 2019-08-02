Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августаВедомости 02:23
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры. В сообщении Соболь названа организатором мероприятия.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте столичной прокуратуры, в Сети распространяются призывы к участию в шествии по Бульварному кольцу 3 августа, которое не согласованно с органами исполнительной власти Москвы.Взгляд.ру02:54
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"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
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В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике
На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
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Происшествия
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Глава офиса Зеленского прокомментировал своё заявление об отставке
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подтвердил, что написал заявление об увольнении с занимаемой должности.
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Трамп оценил недавние ракетные испытания в КНДР
Ранее Трамп уже заявлял, что США и КНДР не договаривались о том, что Пхеньян прекратит испытания ракет малой дальности.
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"Наше изначальное предположение состоит в том, что пять человек надышались токсичными испарениями и погибли в огне", - уточнил мэр провинции.
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В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
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Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
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