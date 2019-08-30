с чего всё началось

Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Экономика Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Политика Дональд Трамп «по-собачьи» подозвал к себе Меланию В сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп своеобразно подзывает к себе супругу.

Происшествия 50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку.

Футбол СМИ: ЦСКА может арендовать полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса В сезоне-2019 потенциальный новичок ЦСКА принял участие в десяти официальных матчах «Васко да Гама» во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Энергетика Польша ждет независимости от российского газа через 5 лет Польша станет независимой от российского газа через 5 лет, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио.

Космос Появилось видео с роботом Федором на МКС Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).

Общество Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.

Политика МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.

Политика На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124 Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".

Шоу-бизнес Ксения Бородина заступилась за Сергея Пынзаря, обвинённого в изменах Супруга именинника напомнила, на вечеринку было приглашено немало представительниц прекрасного пола, и если одна из них попала в кадр вместе с Сергеем Панзарем, это не свидетельствует об его изменах.С похожими выводами выступила и возлюбленная звезды "Дом-2".

Футбол «ПСЖ» добился гостевой победы над «Мецем» без Неймара, Мбаппе и Кавани «ПСЖ» на выезде обыграл «Мец» в матче 4-го тура французской лиги 1. Игра завершилась со счетом 2:0. Первый гол в матче состоялся на 12-й минуте, когда аргентинский полузащитник парижан Анхель Ди Мария реализовал 11-метровый удар.

Политика Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.

Футбол Финал Лиги чемпионов пройдет в России Лондонский стадион «Уэмбли» примет финал Лиги чемпионов в 2023 году.

Космос Астрономы ожидают парад планет в Солнечной системе Меркурий, Венера, Земля и Марс станут участниками парада планет — редчайшего явления, когда они выстраиваются на одной линии.

Технологии Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.

Интернет «МегаФон» протестировал оборудование для 5G в Петербурге «МегаФон» при поддержке Qualcomm Technologies и Nokia протестировал готовность инфраструктуры в преддверии операционного запуска сетей 5G в мм-диапазоне (миллиметровый диапазон соответствует частоте от 30 ГГц до 300 ГГц — при.ред.). Об этом говорится в сообщении компании.

Общество В Госдуме оценили возможность сделать 31 декабря выходным днём Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor оценила возможность сделать 31 декабря выходным днём.

Авто В России Porsche отзывает 138 автомобилей Бесплатному ремонту в СЦ Porsche подлежат 138 автомобилей, выпущенных с июля 2015-го по май 2017 года.

Политика Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что один раз встречался с экс-президентом страны Петром Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".

Гаджеты Новый смартфон Redmi Note 8 Pro показали на видео в Сети Более подробно про Redmi Note 8 Pro, а также младшую версию Redmi Note 8 можно прочитать тут.

Футбол «Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио. Полузащитник Эмилиано Ригони отправится в итальянскую "Сампдорию".

Политика Новый глава МИД Украины высказал позицию по Донбассу Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страна за полгода должна продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.