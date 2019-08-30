Общество
Вести.RuПрокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
Читать в источнике
Оценить63
с чего всё началось
Прокуратура Москвы предупредила незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь об ответственности за организацию и участие в несогласованных акциях.Коммерсантъ09:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:03, Вашингтон
Происшествия
Автомобиль с газовыми баллонами взорвался в Варшаве
Комсомольская правда 08:14
Шоу-бизнес
Муж подарил Марине Александровой на 37-летие красный мопед
Отечественная актриса Марина Александрова накануне, 29 августа, отметила свой день рождения.
Актуальные Новости 13:55
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru вчера в 22:03
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Политика
Дональд Трамп «по-собачьи» подозвал к себе Меланию
В сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп своеобразно подзывает к себе супругу.
Вести.Ru 08:18
Происшествия
50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре
Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку.
Газета.Ru 16:05
Футбол
СМИ: ЦСКА может арендовать полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса
В сезоне-2019 потенциальный новичок ЦСКА принял участие в десяти официальных матчах «Васко да Гама» во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.
RT на русском 15:46
Энергетика
Польша ждет независимости от российского газа через 5 лет
Польша станет независимой от российского газа через 5 лет, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио.
ПРАЙМ 11:55
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне» в Сочи
Филипп Киркоров оказался в неприятной ситуации во время выступлении в Сочи.
OAnews 10:11
Космос
Появилось видео с роботом Федором на МКС
Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).
РБК 17:34
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Политика
На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124
Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета 12:49
Шоу-бизнес
Ксения Бородина заступилась за Сергея Пынзаря, обвинённого в изменах
Супруга именинника напомнила, на вечеринку было приглашено немало представительниц прекрасного пола, и если одна из них попала в кадр вместе с Сергеем Панзарем, это не свидетельствует об его изменах.С похожими выводами выступила и возлюбленная звезды "Дом-2".
Актуальные Новости 05:36
Футбол
«ПСЖ» добился гостевой победы над «Мецем» без Неймара, Мбаппе и Кавани
«ПСЖ» на выезде обыграл «Мец» в матче 4-го тура французской лиги 1. Игра завершилась со счетом 2:0. Первый гол в матче состоялся на 12-й минуте, когда аргентинский полузащитник парижан Анхель Ди Мария реализовал 11-метровый удар.
Матч ТВ 16:39
Политика
Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины
Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
RT на русском 15:38
Футбол
Финал Лиги чемпионов пройдет в России
Лондонский стадион «Уэмбли» примет финал Лиги чемпионов в 2023 году.
Lenta.ru 12:16
Космос
Астрономы ожидают парад планет в Солнечной системе
Меркурий, Венера, Земля и Марс станут участниками парада планет — редчайшего явления, когда они выстраиваются на одной линии.
РЕН ТВ 11:54
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Интернет
«МегаФон» протестировал оборудование для 5G в Петербурге
«МегаФон» при поддержке Qualcomm Technologies и Nokia протестировал готовность инфраструктуры в преддверии операционного запуска сетей 5G в мм-диапазоне (миллиметровый диапазон соответствует частоте от 30 ГГц до 300 ГГц — при.ред.). Об этом говорится в сообщении компании.
TelecomDaily 04:40
Общество
В Госдуме оценили возможность сделать 31 декабря выходным днём
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor оценила возможность сделать 31 декабря выходным днём.
RT на русском 14:18
Авто
В России Porsche отзывает 138 автомобилей
Бесплатному ремонту в СЦ Porsche подлежат 138 автомобилей, выпущенных с июля 2015-го по май 2017 года.
Автоновости дня 09:17
Политика
Коломойский рассказал о встрече с Порошенко после победы Зеленского
Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что один раз встречался с экс-президентом страны Петром Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".
РИА Новости 07:23
Гаджеты
Новый смартфон Redmi Note 8 Pro показали на видео в Сети
Более подробно про Redmi Note 8 Pro, а также младшую версию Redmi Note 8 можно прочитать тут.
Astera 05:23
Футбол
«Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони
Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио. Полузащитник Эмилиано Ригони отправится в итальянскую "Сампдорию".
Вести.Ru 11:22
Политика
Новый глава МИД Украины высказал позицию по Донбассу
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страна за полгода должна продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
Мойка78 вчера в 23:21
Общество
Модная веганская диета снижает уровень IQ
Эксперты из Великобритании пришли к выводу о том, что модные веганские диеты снижают уровень интеллекта у следующего поколения.
MedikForum.ru 06:10