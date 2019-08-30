с чего всё началось

Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.

Происшествия В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Политика Москва рассчитывает на адекватность новых украинских политиков МИД России рассчитывает на более ответственный и адекватный состав новой украинской Верховной рады, чем их предшественники, которые были отвергнуты значительной счастью населения Украины на выборах.

Политика На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124 Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".

Здоровье В Челябинске открыли бережливую поликлинику Глава Челябинской области Алексей Текслер осмотрел новую поликлинику горбольницы №6. Медучреждение будет работать по бережливой технологии.

Технологии «Китайский Uber» запустит бесплатное беспилотное такси в Шанхае Компания Didi Chuxing в течение ближайших месяцев запустит сервис самоуправляемых такси.

Политика Бортко отказался от участия в выборах губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ режиссёр Владимир Бортко заявил, что отказывается от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Общество Максаковой пригрозили лишением квартиры за 100 миллионов рублей Юрист, опрошенный изданием, утверждает, что Максакова может лишиться своей недвижимости, если сумма исковых требований будет равна стоимости квартиры.

Общество В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.

Космос Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора» Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Армия и оружие Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке вводят режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.

Политика Туск не поедет на 80-летие начала Второй мировой войны Глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск не поедет на торжественные мероприятия по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны 1 сентября, заявил он в эфире телеканала TVN24.

Футбол Стало известно расписание матчей ЦСКА в групповом этапе ЛЕ Стало известно расписание матчей московского ЦСКА в рамках группового этапа Лиги Европы-2019/20.

Армия и оружие Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ Одним из самых необычных экспонатов аэрокосмического салона МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском» стал истребитель Су-47 «Беркут».

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.

Политика Коломойский рассказал о заслугах Порошенко перед Украиной Олигарх Игорь Коломойский заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко имеет значимые заслуги перед украинской государственностью.

Экономика ВЭБ.РФ продаст долг «Аммония» за $900 млн Госкорпорация ВЭБ.РФ договорилась о продаже прав требования по кредиту на строительство завода минеральных удобрений «Аммоний» профильному инвестору — компании КАО «Азот» (дочерняя структура «СДС Азот» бизнесмена Романа Троценко), стоимость сделки — $900 млн.

Футбол Матчи чемпионата Испании начнутся с минуты молчания Королевская федерация футбола Испании призывает начать все официальные матчи ближайшего тура в каждом из дивизионов страны с минуты молчания.

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Футбол Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году Финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром-Арена". Официально об этом будет объявлено в сентябре.

Культура В Перми нашли место для новой сцены оперного театра Краевые власти окончательно определились с местом строительства новой сцены Пермского оперного.