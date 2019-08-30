Общество
Вести.RuПрокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
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с чего всё началось
Прокуратура Москвы предупредила незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь об ответственности за организацию и участие в несогласованных акциях.Коммерсантъ09:17
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Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе
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Дзюдоист Ильясов завоевал серебро чемпионата мира
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Путин и Меркель обсудили транзит газа
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