Общество

Вести.RuВести.RuПрокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа

Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
Читать в источнике
Комментировать124
с чего всё началось
Прокуратура Москвы предупредила
 незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь об ответственности за организацию и участие в несогласованных акциях.
Коммерсантъ09:17

Подробнее о событии

Прокуратура вынесла предупреждение Любови Соболь о незаконности шествия 31 августа

Новая газета08:26

Прокуратура предупредила об ответственности за несогласованную акцию 31 августа

Коммерсантъ09:17

Прокуратура Москвы предупредила Любовь Соболь о незаконности акции 31 августа

Дождь08:27

В центре Москвы сегодня пройдет шествие против политических репрессий

Эхо Москвы17:02

Московская прокуратура предупредила об ответственности за участие в несогласованном шествии 31 августа

Агентство Москва08:16

Прокуратура предупредила Соболь о недопустимости несогласованной акции 31 августа

Интерфакс08:10

Прокуратура Москвы напомнила Соболь о недопустимости акции 31 августа

Москва 2409:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:11, Вашингтон
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

ФАН 05:23
Политика

Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином по-прежнему в силе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, которая назначена на сентябрь, по-прежнему в силе.
Мойка78 18:53
Происшествия

Ведущий Беар Гриллс едва не погиб после укуса пчелы

Известия 17:08
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Политика

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа

Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Общество

Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре

В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец вчера в 12:57
Армия и оружие

Первый в мире авианосец-полукатамаран разработали в России

Инженеры Крыловского государственного научного центра разработали макет нового многоцелевого авианосца, которые представили на МВМС-2019.
Телеканал 360° 10:47
Армия и оружие

Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском

News.ru вчера в 22:03
Экономика

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Происшествия

Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге

В Петербурге подростки избили продавцов магазина за то, что те отказались продать им алкоголь.
Газета.Ru 20:32
Музыка

Роттердам примет «Евровидение-2020»

«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
Музыка

Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» в Сочи на видео

В Сочи в Краснодарском крае Филипп Киркоров устроил разнос организаторам фестиваля «Новая волна».
Регион online вчера в 06:23
Происшествия

На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку

РБК 14:22
Космос

Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети

Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Политика

США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам

США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru 16:08
Политика

МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Министерство иностранных дел прокомментировало установку Грузией блокпоста на территории Южной Осетии, заявив, что Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе.
Известия 19:56
Общество

Собянин поддержал предложение театральных деятелей о поддержке театров

Московские театры получат дополнительную финансовую поддержку.
Российская газета 11:04
Политика

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации

Игорь Артемьев убежден в том, что это поспособствует развитию конкуренции в стране.
Живая Кубань вчера в 08:03
Политика

Минфин США внес в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya

США внесли в санкционные списки иранский нефтяной танкер Adrian Darya (Grace 1), ранее покинувший Гибралтар.
Российская газета 19:38
Футбол

Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА

Газета.Ru 18:19
Наука

Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным

Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.
Ferra 10:34
Общество

Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг

Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия 13:20
Армия и оружие

Минобороны Японии запросило рекордный бюджет

Оборонное ведомство Японии запросило бюджет на следующий финансовый год.
Телеканал 360° 05:50
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Культура

Умерла американская актриса Валери Харпер

РЕН ТВ 19:09
Футбол

ЦСКА и Краснодар узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы

Первый тур группового этапа Лиги Европы стартует через три недели, 19 сентября.
Телеканал Санкт-Петербург 09:05
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Происшествия

Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области

В Харьковской области из-за взрыва во время несения службы на границе погиб пограничник.
Газета.Ru 19:20
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы 2019Больше новостей по теме
Главное