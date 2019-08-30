с чего всё началось

Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.

Наука В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.

Футбол «Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».

Политика США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1 Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара.

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Политика Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.

Здоровье Больница в Оренбуржье получила оборудование на 22 млн рублей Бузулукская больница скорой помощи в Оренбургской области получила новое диагностическое оборудование стоимостью более 22 млн рублей.

Технологии Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.

Наука Скорость вымирания растений на планете выросла в 350 раз После публикации отчета ООН о количестве вымерших видов растений (571 вид за исследуемый период), эксперты отметили высокую скорость исчезновения растений с нашей планеты.

Политика СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.

Политика Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Авто BMW представил гибридный кроссовер BMW X5 xDrive45e BMW представил гибридный кроссовер BMW X5 xDrive45e, в составе установки которого используется 3,0-литровый 282-сильный двигатель, работающий в паре со 110-сильны электромотором.

Наука Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.

Экономика ЦБ присоединит Вокбанк к МИнБанку Банк России решил присоединить Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк) к Московскому индустриальному банку (МИнБанк).

Общество Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето "Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Происшествия Число жертв вынужденной посадки Ан-2 в Якутии выросло до двух По уточненным данным, два человека погибли при вынужденной посадке в Якутии самолета Ан-2, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 сентября В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.

Футбол Московские «Спартак» и «Динамо» претендуют на форварда «Галатасарая» Ситуация с будущим 27-летнего форварда может решиться в ближайшее время. прошлом сезоне Диань выступал за «Касымпашу», за которую сыграл 29 матчей в чемпионате Турции, забив 30 мячей.

Происшествия В Москве задержали двух тренеров личностного роста В Москве по подозрению в вымогательстве задержали двух тренеров личностного роста, передает РИА "Новости".

Политика Южная Осетия обвинила Грузию в попытке захвата полезных ископаемых Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что действия Грузии на границе с Южной Осетией направлены на захват полезных ископаемых для передачи их в разработку иностранным инвесторам.

Культура В Ярославле открылась выставка Куинджи Выставка живописи Архипа Куинджи открылась сегодня в ярославском художественном музее. Экспозиция посвящена 100-летию музея.

Футбол «РБ Лейпциг» вышел на первое место в турнирной таблице бундеслиги У гостей хет-трик на свой счет записал Тимо Вернер (38, 47, 90+4) После этой победы РБ Лейпциг, набрав девять очков, возглавил турнирную таблицу чемпионата Гармании.