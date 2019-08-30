Общество
Вести.RuПрокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
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с чего всё началось
Прокуратура Москвы предупредила незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь об ответственности за организацию и участие в несогласованных акциях.Коммерсантъ09:17
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В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
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США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1
Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара.
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Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины
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РИА Новости вчера в 16:03
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Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Наука
Скорость вымирания растений на планете выросла в 350 раз
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Выращенный в лаборатории мини-мозг проявил нейронную активность
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Россия приступила к серийной сборке военного беспилотника модели «Орион».
OAnews 12:09
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СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Авто
BMW представил гибридный кроссовер BMW X5 xDrive45e
BMW представил гибридный кроссовер BMW X5 xDrive45e, в составе установки которого используется 3,0-литровый 282-сильный двигатель, работающий в паре со 110-сильны электромотором.
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Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным
Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.
Ferra 10:34
Экономика
ЦБ присоединит Вокбанк к МИнБанку
Банк России решил присоединить Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк) к Московскому индустриальному банку (МИнБанк).
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Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
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РИА Новости 07:59
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Число жертв вынужденной посадки Ан-2 в Якутии выросло до двух
По уточненным данным, два человека погибли при вынужденной посадке в Якутии самолета Ан-2, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Интерфакс 09:33
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.
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Футбол
Московские «Спартак» и «Динамо» претендуют на форварда «Галатасарая»
Ситуация с будущим 27-летнего форварда может решиться в ближайшее время. прошлом сезоне Диань выступал за «Касымпашу», за которую сыграл 29 матчей в чемпионате Турции, забив 30 мячей.
ProstoProSport 18:30
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В Москве задержали двух тренеров личностного роста
В Москве по подозрению в вымогательстве задержали двух тренеров личностного роста, передает РИА "Новости".
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Культура
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Выставка живописи Архипа Куинджи открылась сегодня в ярославском художественном музее. Экспозиция посвящена 100-летию музея.
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Футбол
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У гостей хет-трик на свой счет записал Тимо Вернер (38, 47, 90+4) После этой победы РБ Лейпциг, набрав девять очков, возглавил турнирную таблицу чемпионата Гармании.
Советский спорт 16:40
Происшествия
На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку
Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
РБК 14:22