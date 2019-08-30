Общество

Вести.RuВести.RuПрокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа

Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
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с чего всё началось
Прокуратура Москвы предупредила
 незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь об ответственности за организацию и участие в несогласованных акциях.
Коммерсантъ09:17

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Прокуратура предупредила об ответственности за несогласованную акцию 31 августа

Коммерсантъ09:17

Прокуратура Москвы предупредила Любовь Соболь о незаконности акции 31 августа

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Агентство Москва08:16

Прокуратура предупредила Соболь о недопустимости несогласованной акции 31 августа

Интерфакс08:10

Прокуратура Москвы напомнила Соболь о недопустимости акции 31 августа

Москва 2409:00

Прокуратура вынесла предупреждение Любови Соболь о незаконности шествия 31 августа

Новая газета08:26
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