с чего всё началось

Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.

Политика МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.

Политика Зеленский назначил нового гендиректора «Укроборонпрома» Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса гендиректором.

Политика Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.

Общество В Шереметьеве перенесли дату открытия третьей ВПП Московский аэропорт Шереметьево откладывает введение в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы с 1 сентября 2019 года на более поздний срок, сообщили в дирекции по связям с общественностью.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Кино Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".

Политика Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.

Политика Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными На встрече с президентом врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поднял вопрос "закрытых" городов.

Финансы Силуанов назвал основания для снижения ключевой ставки ЦБ Инфляция в РФ замедляется, и у Банка России будут все основания снижать ключевую ставку, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Автоспорт Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.

Происшествия Следователи проведут экспертизу видео из YouTube-канала Егора Жукова Следствие проведет экспертизу девяти видео, опубликованных на YouTube-канале студента Высшей школы экономики и фигуранта дела о «массовых беспорядках» Егора Жукова.

Общество Билли Айлиш возмутило появление ее голой фотографии с лысой головой Американскую певицу Билли Айлиш возмутила ее фотография на обложке немецкой версии журнала Nylon.

Происшествия В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.

Политика Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.

Происшествия Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.

Интернет «МегаФон» протестировал оборудование для 5G в Петербурге «МегаФон» при поддержке Qualcomm Technologies и Nokia протестировал готовность инфраструктуры в преддверии операционного запуска сетей 5G в мм-диапазоне (миллиметровый диапазон соответствует частоте от 30 ГГц до 300 ГГц — при.ред.). Об этом говорится в сообщении компании.

Армия и оружие Первый в мире авианосец-полукатамаран разработали в России Инженеры Крыловского государственного научного центра разработали макет нового многоцелевого авианосца, которые представили на МВМС-2019.

Армия и оружие Россия представила самолет на автомобильном двигателе на МАКС-2019 Россия продемонстрировала на МАКС-2019 (Международном авиационно-космическом салоне, который проходит в подмосковном Жуковском) самолет PJ-II Dreamer: он работает на автомобильном двигателе GM LS6.

Политика Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.

Авто В СП предложили скорректировать транспортный налог В Счётной палате предложили усовершенствовать начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом.