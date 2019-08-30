с чего всё началось

Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.

Футбол Семак: «Благодаря Тилю игра „Спартака“ становится разнообразнее» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком», а также прокомментировал вылет красно-белых от «Браги» в раунде плей-офф Лиги Европы.

Религия Синод РПЦ сменил ректора Московской духовной академии Священный Синод Русской православной церкви сменил ректора Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде – вместо архиепископа Верейского Амвросия им стал епископ Питирим (Творогов), сообщил заместитель управляющего делами Московского патриархата епископ Савва (Тутунов).

Политика Пушков призвал президента Грузии очнуться Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Происшествия Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Политика Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Теннис Теннисист Рублев вышел в третий круг US Open Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке.

Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.

Общество Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).

Политика На югоосетино-грузинской границе началась «гуманитарная операция» Гуманитарную операцию в окрестностях приграничного села Уиста (Цнелис) начала Погранслужба КГБ Южной Осетии.

Экономика Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Гаджеты LG представила новый смартфон LG Q70 На домашнем рынке LG Q70 появится 6 сентября по цене около $450. Новинка будет доступна только в цвете Mirror Black.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 сентября В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.

Футбол ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.

Политика Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.

Происшествия В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора.

Шоу-бизнес Вдова Кобзона вышла замуж без любви Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года. После его смерти Нелли Кобзон не стала затворницей.

Здоровье Правительство утвердило порядок обеспечения лекарствами больных с ВИЧ Правительство внесло изменения в положение об организации обеспечения лекарственными препаратами граждан, инфицированных ВИЧ.

Политика Новый премьер Украины объяснил сохранение поста за Аваковым Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что решение оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел стало самым сложным при формировании нового правительства.

Футбол Бывший защитник «Локомотива» Спахич попал в серьезную аварию Бывший капитан сборной Боснии и Герцеговины Эмир Спахич попал в серьезную автоаварию, сообщает BBC.

Экономика Росстат сообщил о росте реального размера пенсии Реальный размер средней ежемесячной пенсии в России в июле 2019 года увеличился на 1,4% по сравнению с июлем 2018 года (с поправкой на инфляцию).

Политика В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.