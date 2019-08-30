Общество
Вести.RuПрокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
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с чего всё началось
Прокуратура Москвы предупредила незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь об ответственности за организацию и участие в несогласованных акциях.Коммерсантъ09:17
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На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
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Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
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Российский истребитель Су-47 удивил западных экспертов, заставив снова о себе говорить.
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На югоосетино-грузинской границе началась «гуманитарная операция»
Гуманитарную операцию в окрестностях приграничного села Уиста (Цнелис) начала Погранслужба КГБ Южной Осетии.
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Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
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Коммерсантъ 05:51
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Российская газета вчера в 20:00
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Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Армия и оружие
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Реальный размер средней ежемесячной пенсии в России в июле 2019 года увеличился на 1,4% по сравнению с июлем 2018 года (с поправкой на инфляцию).
Вести.Ru 09:15
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В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
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