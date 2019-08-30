с чего всё началось

Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.

Политика Медведчук и Рабинович посетили украинцев в СИЗО Москвы Как передаёт РИА Новости, Медведчук отметил, что не располагает данными о сроках обмена заключёнными между Украиной и Россией.

Музыка Обматеривший «Новую волну» Киркоров не попал в фонограмму на концерте В Сети появилось видео накладки на песенном конкурсе «Новая волна», в ходе которой Филипп Киркоров не смог попасть в фонограмму.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Общество Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).

Происшествия В Якутии при аварийной посадке Ан-2 погибли два человека Два человека погибли при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Кобяйском районе Якутии.

Экономика Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Происшествия Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Музыка Роттердам примет «Евровидение-2020» «Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.

Гаджеты Прокуратура США заподозрила Huawei в краже технологий Прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei.

Происшествия Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.

Политика Офис Зеленского опроверг слухи о завершении обмена заключёнными В офисе украинского лидера Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключёнными с Россией.

Происшествия Самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за птиц Лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший по маршруту Санкт-Петербург — Худжанд (Таджикистан), совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, пишет Свободная Пресса.

Авто Chevrolet Corvette превратили во внедорожник с 6,2-литровым дизелем Рэй провел небольшое исследование и понял, что 6,2-литровый двигатель от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок подходит на Corvette.

Политика Владимир Путин встретился с главой Мурманской области Сегодня состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.

Политика Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57 В минувший вторник президенты России и Турции посетили международный авиасалон МАКС-2019.

Армия и оружие «Туполев» передал ВКС бомбардировщик Ту-22М3 после капремонта «ПАО «Туполев», входящее в состав Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает о передаче в эксплуатацию дальней авиации ВКС России очередного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 после капитального ремонта», — заявили в пресс-службе.

Футбол Оливер Кан войдет в совет директоров «Баварии» Чемпион Европы в составе сборной Германии по футболу бывший голкипер Оливер Кан войдет в совет директоров "Баварии", сообщается на сайте мюнхенского клуба.

Экономика ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СПБ), следует из сообщения регулятора.

Общество Медсестры начали массово увольняться во Владимирской области Во Владимирской области сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявление об увольнении.

Политика На Украине потребовали поменять название российского «Руслана» Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.

Наука Физики разобрались в ужарке стейка Ученые создали математическую модель приготовления мяса, которая, в частности, воспроизводит уменьшение объема при нагревании — ужарку.

Шоу-бизнес Ксения Бородина заступилась за Сергея Пынзаря, обвинённого в изменах Супруга именинника напомнила, на вечеринку было приглашено немало представительниц прекрасного пола, и если одна из них попала в кадр вместе с Сергеем Панзарем, это не свидетельствует об его изменах.С похожими выводами выступила и возлюбленная звезды "Дом-2".

Политика МИД выразил надежду на адекватность нового украинского правительства Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.