Общество
Вести.RuПрокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
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с чего всё началось
Прокуратура Москвы предупредила незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь об ответственности за организацию и участие в несогласованных акциях.Коммерсантъ09:17
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Политика
Медведчук и Рабинович посетили украинцев в СИЗО Москвы
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Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
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Общество
Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы
Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
РБК 03:03
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В Якутии при аварийной посадке Ан-2 погибли два человека
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Экономика
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Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Газета.Ru вчера в 16:46
Футбол
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РБК 07:50
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
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Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
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Гаджеты
Прокуратура США заподозрила Huawei в краже технологий
Прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei.
News.ru 09:47
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Политика
Офис Зеленского опроверг слухи о завершении обмена заключёнными
В офисе украинского лидера Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключёнными с Россией.
RT на русском 01:45
Происшествия
Самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за птиц
Лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший по маршруту Санкт-Петербург — Худжанд (Таджикистан), совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, пишет Свободная Пресса.
Национальная служба новостей 01:19
Авто
Chevrolet Corvette превратили во внедорожник с 6,2-литровым дизелем
Рэй провел небольшое исследование и понял, что 6,2-литровый двигатель от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок подходит на Corvette.
Тарантас Ньюс вчера в 14:55
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Сегодня состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.
Мурманский вестник 06:33
Политика
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В минувший вторник президенты России и Турции посетили международный авиасалон МАКС-2019.
РИА Новости 07:28
Армия и оружие
«Туполев» передал ВКС бомбардировщик Ту-22М3 после капремонта
«ПАО «Туполев», входящее в состав Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает о передаче в эксплуатацию дальней авиации ВКС России очередного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 после капитального ремонта», — заявили в пресс-службе.
RT на русском 03:50
Футбол
Оливер Кан войдет в совет директоров «Баварии»
Чемпион Европы в составе сборной Германии по футболу бывший голкипер Оливер Кан войдет в совет директоров "Баварии", сообщается на сайте мюнхенского клуба.
РИА Новости 03:49
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РБК 09:53
Общество
Медсестры начали массово увольняться во Владимирской области
Во Владимирской области сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявление об увольнении.
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Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
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МИД выразил надежду на адекватность нового украинского правительства
Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.
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ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосотояние»
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