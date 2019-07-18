Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам. Об этом сообщает CBS со ссылкой на документы суда Нантакета.

Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси

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