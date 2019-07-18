Происшествия

Дело обвиненного в сексуальном насилии Кевина Спейси прекратилиLenta.ru 17:45

Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии против актера Кевина Спейси.
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В США прокуратура прекратила дело против Кевина Спейси

РИА Новости17:41

Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси

РБК17:22

Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси

RT на русском17:08

Американская прокуратура отозвала обвинения против актера Кевина Спейси

Эхо Москвы17:00

Прокуроры закрыли дело Кевина Спейси о домогательствах

Интерфакс16:58

В Массачусетсе прекратили дело против Кевина Спейси

Коммерсантъ16:57

CBS: прокуратура США отозвала обвинения против Кевина Спейси

ТАСС16:47
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
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В ДНР подтвердили существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе

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Сотрудник управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и другой сотрудник службы Хетаг Маргиев признали вину в совершении разбоев.
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Государственный Эрмитаж сообщил об увеличении числа попыток создания поддельных страниц музея и призвал посетителей покупать билеты только на www.hermitagemuseum.org.
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Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
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Кевин Спейси
Американский актёр
Американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и крунер. Спейси начинал свою актёрскую карьеру в театре.
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