Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.

Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве

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