Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в МосквеИнтерфакс 02:57
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
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Здоровье
В Подмосковье родились четверняшки
Обновлено в 09:20
Политика
Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями
Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 12:39
Здоровье
В России врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями
Юргенс предлагает использовать зарубежную практику, когда люди посещают не поликлинику, а именно специалиста.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Минобороны РФ ответило на сообщение МИД Румынии об инциденте на Дунае
Отмечается, что военное ведомство РФ не направляло на Дунай никаких судов для перевозки военной техники в Сербию, а потому все заявления об этом и о якобы задержании поставок в Румынии — "абсолютная ложь".
Обновлено в 12:07
Политика
ЦИК Украины объявил результаты выборов в Раду
Партия украинского президента «Слуга народа» побеждает на внеочередных выборах в Верховную раду с результатом 43,16% голосов, сообщает ЦИК Украины после обработки всех протоколов.
Обновлено в 02:52
Политика
Меркель пригласила Джонсона обсудить Brexit в Берлине
Меркель пригласила Джонсона "в скором времени посетить Берлин", отметила она.
Обновлено в 09:18
Политика
Штраф за запуск дронов в запретных зонах России вырос в 10 раз
Президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий в десять раз штрафы за несанкционированные полёты дронов в запретных зонах.
Обновлено в 10:20
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено в 10:18
Политика
Путин выразил недоумение зарплатами врачей
Президент страны Владимир Путин провел рабочую встречу с вице-премьером Татьяной Голиковой, курирующей социальный сектор (медицину, образование и т.д.). Глава государства отметил положительные изменение в здравоохранении, однако обратил внимание на первичное звено.
Обновлено вчера в 12:48
Технологии
Сбербанк сообщил о персонализации банкоматов
Сбербанк принял решение о персонализации своего меню ав банкоматах.
Обновлено в 11:28
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Обновлено в 11:54
Политика
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 09:00
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по транзиту газа
Россия намерена заключить краткосрочный договор с Украиной по транзиту газа через их территорию в Европу, чтобы успеть завершить строительство альтернативного газопровода.
Обновлено в 07:48
Общество
В Томской области зафиксировали массовую гибель пчёл
Управление Россельхознадзора по Томской области получило обращения о массовой гибели пчёл от нескольких региональных пчеловодств.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Джованна Антонелли прислушалась к критике и сменила образ
Естественно, далеко не факт, что актриса начала читать колонки и прислушиваться к русскоязычным экспертам, скорее всего, Джованна или ее стилист тоже решили, что светлые тона не слишком ей подходят.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли следователи
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального в Москве пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР) и полицейские.
Обновлено в 12:57
Футбол
«Оренбург» арендовал Георгия Зотова у «Крыльев Советов»
Обновлено в 12:10
Политика
Письмо Кахконен Волкеру назвали фальшивкой
Всемирный банк опроверг появившееся в Сети письмо о политической ситуации на Украине, которое якобы направила региональный директор Всемирного банка по Белоруссии, Молдове и Украине Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Космос
Европа готовится к путешествию на Марс
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Полиция Германии ищет в мюнхенском лесу пропавших россиянок
Сотрудники немецких правоохранительных органов разыскивают пропавших в середине июля двух россиянок.
Обновлено в 04:07
Политика
Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера
Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено в 09:15
Авто
Производство Tesla Model Y стартует осенью следующего года
Американская компания подтвердила, что производство нового электрического кроссовера начнется уже через год.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26