Происшествия
Прокуратура прояснила ситуацию с покушением на ЗеленскогоГазета.Ru 02:20
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган опровергла информацию о покушении на кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского. Об этом она написала в фейсбуке. До этого под Киевом недалеко от поместья Зеленского полиция задержала несколько человек с пулеметом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 05:13, Ашберн
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Фигурант «списка Титова» рассказал Путину о пытках и взятках в ФСБ
Впоследствии предприниматель покинул Россию. Он был включен в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой исполнилось 70 лет
17 апреля Алла Пугачева выступит перед поклонниками на сцене Кремля.
Обновлено вчера в 04:31
Экономика
Председатель правления Мосбиржи Афанасьев покидает пост
Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Политика
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Происшествия
В России обвиненного в шпионаже норвежца осудили на 14 лет
Мосгорсуд приговорил к 14 годам тюрьмы гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной служб.
Обновлено в 04:56
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
«Морской старт» перебазируют от США к России
Плавучий космодром Морской старт могут перебазировать от Калифорнии (США) на Дальний Восток (Россия), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 03:54
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Финансы
Фондовый рынок США прекратил падение
Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Украинский суд отменил розыск и арест журналиста Шария
Шевченковский районный суд Киева принял решение об отмене розыска и заочного ареста журналиста Анатолия Шария.
Обновлено в 04:35
Религия
Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери
Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Хабаровске загорелся склад пиломатериалов
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Собчак уличили в расизме после поста о пожаре в Нотр-Даме
Обновлено в 02:31
Гаджеты
Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street
Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37
Политика
Судебная система тяжело больна: Луценко об освобождении Савченко и Рубана
ГПУ настаивает на достаточности доказательств в совершении преступлений нардепом Надеждой Савченко и экс-руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном - их освобождение из-под стражи не означает снятие с них обвинения.
Обновлено в 04:44
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду
Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Экономика
Законопроект о новых специнвестконтрактах внесен в Госдуму
Правительство внесло в Государственную думу пакет законопроектов, устанавливающий обновленный механизм специнвестконтрактов для промышленности (СПИК 2.0).
Обновлено в 03:49
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Три человека пострадали при пожаре в Нотр-Даме
Двое полицейских и один пожарный пострадали при пожаре в соборе Парижской Богоматери, сообщает ТАСС со ссылкой на пожарную службу Парижа.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Политика
Родители Зеленского не поддерживали сына в баллотировании на пост президента Украины
Родители Владимира Зеленского не хотели, чтобы их сын баллотировался на пост президента Украины.
Обновлено в 04:11
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Общество
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Общество
Уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекорд
Россияне в опросе "Левада-Центра" рассказали об отношении к личности Сталина в истории, пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20