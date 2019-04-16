Происшествия

Прокуратура прояснила ситуацию с покушением на ЗеленскогоГазета.Ru 02:20

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган опровергла информацию о покушении на кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского. Об этом она написала в фейсбуке. До этого под Киевом недалеко от поместья Зеленского полиция задержала несколько человек с пулеметом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Генпрокуратура Незалежной опровергла сообщение о покушении на Зеленского

Телеканал 360°04:20

Прокуратура Украины: бандиты не готовили покушение на Зеленского

Московский Комсомолец03:57

Прокуратура прояснила ситуацию с покушением на Зеленского

Газета.Ru02:20

В Киеве заявили, что люди с пулемётом хотели убить не Зеленского, а его соседа

Life.ru03:33

На Украине опровергли информацию о подготовке покушения на Зеленского

РИА Новости03:17

В ГП Украины опровергли информацию о покушении на Зеленского

RT на русском03:36

Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров

РБКвчера в 19:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 05:13, Ашберн
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Фигурант «списка Титова» рассказал Путину о пытках и взятках в ФСБ

Впоследствии предприниматель покинул Россию. Он был включен в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Алле Пугачевой исполнилось 70 лет

17 апреля Алла Пугачева выступит перед поклонниками на сцене Кремля.
Обновлено вчера в 04:31
Экономика

Председатель правления Мосбиржи Афанасьев покидает пост

Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Политика

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия

22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Происшествия

В России обвиненного в шпионаже норвежца осудили на 14 лет

Мосгорсуд приговорил к 14 годам тюрьмы гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной служб.
Обновлено в 04:56
Политика

Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 13:41
Политика

«Морской старт» перебазируют от США к России

Плавучий космодром Морской старт могут перебазировать от Калифорнии (США) на Дальний Восток (Россия), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 03:54
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Финансы

Фондовый рынок США прекратил падение

Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:23
Политика

Украинский суд отменил розыск и арест журналиста Шария

Шевченковский районный суд Киева принял решение об отмене розыска и заочного ареста журналиста Анатолия Шария.
Обновлено в 04:35
Религия

Чем прославился сгоревший собор Парижской Богоматери

Крупнейший пожар произошел в соборе Парижской Богоматери. Пожарные и власти опасаются, что Нотр-Дам не спасти.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В Хабаровске загорелся склад пиломатериалов

Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Собчак уличили в расизме после поста о пожаре в Нотр-Даме

Обновлено в 02:31
Гаджеты

Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street

Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37
Политика

Судебная система тяжело больна: Луценко об освобождении Савченко и Рубана

ГПУ настаивает на достаточности доказательств в совершении преступлений нардепом Надеждой Савченко и экс-руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном - их освобождение из-под стражи не означает снятие с них обвинения.
Обновлено в 04:44
Политика

Госдума приняла закон о суверенном Рунете

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду

Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Экономика

Законопроект о новых специнвестконтрактах внесен в Госдуму

Правительство внесло в Государственную думу пакет законопроектов, устанавливающий обновленный механизм специнвестконтрактов для промышленности (СПИК 2.0).
Обновлено в 03:49
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Три человека пострадали при пожаре в Нотр-Даме

Двое полицейских и один пожарный пострадали при пожаре в соборе Парижской Богоматери, сообщает ТАСС со ссылкой на пожарную службу Парижа.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске

Обновлено в 02:13
Политика

Родители Зеленского не поддерживали сына в баллотировании на пост президента Украины

Родители Владимира Зеленского не хотели, чтобы их сын баллотировался на пост президента Украины.
Обновлено в 04:11
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Общество

Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО

Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Общество

Уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекорд

Россияне в опросе "Левада-Центра" рассказали об отношении к личности Сталина в истории, пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 03:44
Политика

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное