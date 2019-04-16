Прокуратура прояснила ситуацию с покушением на ЗеленскогоГазета.Ru 02:20

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган опровергла информацию о покушении на кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского. Об этом она написала в фейсбуке. До этого под Киевом недалеко от поместья Зеленского полиция задержала несколько человек с пулеметом.

Прокуратура прояснила ситуацию с покушением на Зеленского

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