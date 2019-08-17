с чего всё началось

Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.

Авто Могут ли выписать штраф за багажник на крыше? Увы, не весь урожай можно разместить в багажнике или в салоне автомобиля, поэтому многие и приобретают кофры на крыши своих машин.

Армия и оружие Порезана первая сталь для британского фрегата класса «Тип-26» На предприятии Govan (компания BAE Systems) состоялась церемония резки первой стали для строительства второго фрегата класса "Тип-26".

Общество Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней В конце июля в Сочи уже прошли ливни, в результате которых в городе сошел сель и резко повысился уровень воды.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).

Политика В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17 Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.

Происшествия 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Авто УАЗ вспомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя рулями На сей раз УАЗ вспомнил о дорожном индукционном миноискателе (ДИМ) с двумя рулями, построенном на базе внедорожника УАЗ-469 для поиска противотанковых и противотранспортных мин.

Авто Volkswagen показал электрический багги ID Buggy в Пеббл-Бич Электрическая концепт-кар Volkswagen ID Buggy дебютировала на бездорожье в рамках Pebble Beach Concours d’Elegance во время Недели моды в Монтерее, Калифорния.

Футбол «Зенит» претендует на форварда «Спортинга» Как сообщает Goal.com, в услугах 30-летнего голландского форварда заинтересованы не только клубы из Китая, Турции и Мексики, но в число претендентов также входит «Зенит».

Происшествия В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".

Политика Треть британцев поддержала Brexit без сделки «Жесткий» сценарий Brexit — без сделки с ЕС — поддерживают 34% британцев.

Происшествия Задержанного на Старом Арбате активиста «бессрочки» отпустили из ОВД Полиция Москвы отпустила активиста Дмитрия Батуро. Сегодня он был задержан в ходе протестной «прогулки» по Старому Арбату.

Футбол «Барселона» заинтересовалась защитником «Ювентуса» Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании.

Кино Умер создатель анимированного кролика Роджера Ричард Уильямс 16 августа в своем доме в Бристоле скончался аниматор Ричард Уильямс, создатель знаменитого кролика Роджера и Джессики Рэббит в фильме Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера».

Политика Украине пообещали добровольный возврат Крыма Россией "Наиболее приемлемый" вариант озвучил один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев.

Экономика Эксперт прояснил ситуацию с сокращением вложений РФ в гособлигации США Эксперт считает, что подобные изменения не стоят внимания, однако, важно понимать, что представленная ситуация является отражением возрастания санкционных рисков, когда существенно сокращена "видимая" доля России в американских бумагах.