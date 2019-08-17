Происшествия
Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарстваRT на русском 07:37
Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.
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с чего всё началось
«Также будут проанализированы причины, по которым в данном случае не имелось возможности приобрести лекарства в установленном законом порядке», - говорится в сообщении ведомства.Ридус07:57
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Авто
Могут ли выписать штраф за багажник на крыше?
Увы, не весь урожай можно разместить в багажнике или в салоне автомобиля, поэтому многие и приобретают кофры на крыши своих машин.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Порезана первая сталь для британского фрегата класса «Тип-26»
На предприятии Govan (компания BAE Systems) состоялась церемония резки первой стали для строительства второго фрегата класса "Тип-26".
Обновлено вчера в 09:28
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней
В конце июля в Сочи уже прошли ливни, в результате которых в городе сошел сель и резко повысился уровень воды.
Обновлено в 05:36
Футбол
Экс-хавбек «Зенита» Маркизио может вернуться в Серию А
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Политика
В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Авто
УАЗ вспомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя рулями
На сей раз УАЗ вспомнил о дорожном индукционном миноискателе (ДИМ) с двумя рулями, построенном на базе внедорожника УАЗ-469 для поиска противотанковых и противотранспортных мин.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31
Авто
Volkswagen показал электрический багги ID Buggy в Пеббл-Бич
Электрическая концепт-кар Volkswagen ID Buggy дебютировала на бездорожье в рамках Pebble Beach Concours d’Elegance во время Недели моды в Монтерее, Калифорния.
Обновлено вчера в 07:56
Футбол
Зенит — Ахмат 0:0
Обновлено в 13:57
Футбол
«Зенит» претендует на форварда «Спортинга»
Как сообщает Goal.com, в услугах 30-летнего голландского форварда заинтересованы не только клубы из Китая, Турции и Мексики, но в число претендентов также входит «Зенит».
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле
Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".
Обновлено в 10:14
Политика
Треть британцев поддержала Brexit без сделки
«Жесткий» сценарий Brexit — без сделки с ЕС — поддерживают 34% британцев.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Задержанного на Старом Арбате активиста «бессрочки» отпустили из ОВД
Полиция Москвы отпустила активиста Дмитрия Батуро. Сегодня он был задержан в ходе протестной «прогулки» по Старому Арбату.
Обновлено в 12:43
Футбол
«Барселона» заинтересовалась защитником «Ювентуса»
Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании.
Обновлено в 06:07
Футбол
Гол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Урал» в матче РПЛ
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский "Урал" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счётом 1:3.
Обновлено в 08:56
Здоровье
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
Обновлено в 11:41
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом Караваева
Обновлено в 00:35
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено вчера в 08:55
Футбол
Кутателадзе стал игроком «Спартака»
Обновлено в 05:54
Кино
Умер создатель анимированного кролика Роджера Ричард Уильямс
16 августа в своем доме в Бристоле скончался аниматор Ричард Уильямс, создатель знаменитого кролика Роджера и Джессики Рэббит в фильме Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера».
Обновлено в 13:07
Авто
ТОП-3 автомобилей мексиканского производства
Обновлено в 12:21
Политика
Украине пообещали добровольный возврат Крыма Россией
"Наиболее приемлемый" вариант озвучил один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев.
Обновлено в 09:21
Экономика
Эксперт прояснил ситуацию с сокращением вложений РФ в гособлигации США
Эксперт считает, что подобные изменения не стоят внимания, однако, важно понимать, что представленная ситуация является отражением возрастания санкционных рисков, когда существенно сокращена "видимая" доля России в американских бумагах.
Обновлено вчера в 05:49
Гаджеты
Новый смартфон Xiaomi Redmi показали на сайте регулятора
Обновлено в 04:43
Политика
В США проследили, как менялись взгляды демократов на Россию
Американский писатель Эндрю Маккарти в своей новой книге «Клубок сговора: план по фальсификации результатов выборов и уничтожению президентства» проследил, как менялось отношение демократов к России с течением времени.
Обновлено в 13:24