Происшествия

Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарстваRT на русском 07:37

Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.
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с чего всё началось
«Также будут проанализированы причины, по которым в данном случае не имелось возможности приобрести лекарства в установленном законом порядке», - говорится в сообщении
 ведомства.
Ридус07:57

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Прокуратура проверит законность дела о покупке незарегистрированного лекарства

Коммерсантъ07:56

Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства

RT на русском07:37

Прокуратура проверит законность возбуждения дела за покупку лекарства ребенку

Газета.Ru06:55

Прокуратура проверит законность возбуждения дела за покупку лекарства ребенку-инвалиду

ТАСС06:58

Прокуратура проверит законность дела, открытого из-за покупки лекарств

РЕН ТВ06:56

Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду

РБК07:28

В Москве проверят законность возбуждения дела из-за покупки «Фризиума»

РИА Новости06:48
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