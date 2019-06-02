Происшествия
Прокуратура проверит пир заключенных в орловской колонииBFM.ru вчера в 22:20
Прокуратура проверит видео, на котором заключенные колонии № 2 в Ливнах Орловской области богатым застольем празднуют Пасху.
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В Орел выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН для проверки Ливенской колонии
Орловские новости06:26
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Происшествия
На оборонном заводе в Дзержинске произошло несколько взрывов
Обновлено вчера в 09:37
Политика
В Алжире заявили о невозможности проведения выборов президента в срок
Президентские выборы в Алжире, намеченные на 4 июля, перенесены, так как их проведение в срок невозможно, заявили в Конституционном совете страны.
Обновлено в 07:15
Авто
Какие новые модели автомобилей появятся в России летом
Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Гаджеты
Honor 20 и Honor 20 Pro получили очень мощный модуль Bluetooth
Оказывается, новинки оснастили модулем беспроводной связи Bluetooth с неофициальным названием Super Bluetooth.
Обновлено в 04:25
Происшествия
На украинском фестивале ураган убил человека
Обновлено в 06:22
Политика
Познер попал в базу «Миротворца»
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:41
Происшествия
Объявлена дата проведения похорон Рейеса
Тело бывшего полузащитника мадридского "Реала", английского "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса будет захоронено 3 июня, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Общество
В Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника
"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода", — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход
В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа
Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 01:54
Футбол
Transfermarkt снизит стоимость Головина на € 5 млн, а Черышева — на 2
Денис Черышев подешевеет с € 7 млн до 5. В первом случае решающим фактором оказался неудачный сезон всего «Монако», в составе которого потеряют в стоимости все игроки, во втором — высокая травматичность игрока.
Обновлено в 05:35
Политика
Глава Социал-демократической партии Германии ушла в отставку
Председатель социал-демократической партии Германии Андреа Налес уходит в отставку.
Обновлено в 05:12
Экономика
Магазины превращаются в столовые. В Петербурге возрождается формат фабрик-кухонь
X5 Retail Group может приступить к созданию smart kitchen в Петербурге к началу 2020 года.
Обновлено в 07:33
Единоборства
Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.
Обновлено в 02:15
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Владимир Зеленский показал сына
В этом году Владимир Зеленский поделился милым семейным снимком и впервые показал младшего сына.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик
Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.
Обновлено вчера в 10:46
Хоккей
«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повёл в серии финала Кубка Стэнли
«Бостон Брюинз» одержал крупную победу над «Сент-Луис Блюз» в третьем матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:13
Политика
Греф верит в искусственный интеллект россиян
У России есть все шансы войти в число ведущих стран в сфере искусственного интеллекта, уверен Герман Греф.
Обновлено в 07:34
Футбол
Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы
Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.
Обновлено вчера в 12:22
Политика
В российских городах комментируют новые названия аэропортов
Обновлено 31 мая в 12:29
Общество
«Активному гражданину» 5 лет: как горожане вместе изменили Москву
Пять лет исполнилось проекту «Активный гражданин» (АГ) — площадке для голосований, благодаря которой москвичи могут сами выбирать, в каком городе они хотят жить.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области
Четверо детей стали жертвами пожара в квартире в городе Богдановиче Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Югре подросток сжег венки у Вечного огня
Несовершеннолетний житель Нефтеюганска (ХМАО) сжег венки у Вечного огня рядом с памятником воину-освободителю, о мотиве своего поступка он правоохранителям не рассказал, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Югре.
Обновлено в 03:13
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Спорт
Логинов защитил работу магистра
Российский биатлонист Александр Логинов защитил магистерскую работу в Саратовском институте физкультуры и спорта, сообщает официальный сайт вуза.
Обновлено в 07:36
Наука
Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом
Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Футбол
Александр Глеб расторг контракт с БАТЭ
Белорусский футболист Александр Глеб покинул состав БАТЭ по взаимному соглашению сторон.
Обновлено в 06:54
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40