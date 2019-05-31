Происшествия
Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключеннымиРоссийская газета 13:09
В прокуратуре Орловской области объявили о проверке исправительной колонии №2: ее организовали после публикации видеозаписи пира, устроенного на Пасху одним из криминальных авторитетов.
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Прокуратура начала проверку колонии, где Пасху праздновали под лозунгом "Жизнь ворам!"
Орловские новости08:41
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