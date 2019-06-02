Происшествия
Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключеннымиРИА Новости вчера в 12:40
Прокуратура проверит появившееся в СМИ видео, где осужденные колонии в Орловской области празднуют Пасху за накрытыми на плацу столами, сообщила областная прокуратура. Ролик опубликовал интернет-портал "Орловские новости". Запись якобы была сделана в колонии № 2 в Ливнах.
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с чего всё началось
Видеозапись, на которой десятки заключенных ИК принимают участие в застолье на площадке исправительного учреждения, была опубликована в сети региональным порталом «Орловские новости».Аргументы и Факты07:58
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В Орел выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН для проверки Ливенской колонии
Орловские новости06:26
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Происшествия
В подвале павильона на ВДНХ произошел пожар
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Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных видов растений, чей импорт и продажа запрещены в стране с 1 июня, сообщает ведомство.
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В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.
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Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
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Политика
В Кремле не получали сигналов от США по поводу встречи Путина и Трампа
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Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
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Познер попал в базу «Миротворца»
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Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
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Фабрегас объяснил, почему он завидует Головину
Французский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о своих впечатлениях от игровых возможностей своего российского одноклубника Александра Головина.
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Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.
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Сотрудники УАЗ вспомнили о военной модели «Белозор»
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Общество
30‑градусная жара ожидается в Московском регионе на следующей неделе
На следующей неделе в Москве и Подмосковье потеплеет, установится летняя погода, во второй половине недели столбики термометров будут показывать около 30 градусов, при этом осадков не ожидается, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:10
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Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области
Четверо несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.
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