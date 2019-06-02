Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключеннымиРИА Новости вчера в 12:40

с чего всё началось

Прокуратура проверит появившееся в СМИ видео, где осужденные колонии в Орловской области празднуют Пасху за накрытыми на плацу столами, сообщила областная прокуратура. Ролик опубликовал интернет-портал "Орловские новости". Запись якобы была сделана в колонии № 2 в Ливнах.

Политика Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск Новый посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Минск. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

Футбол «Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Единоборства Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Происшествия Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».

Происшествия Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.

Экономика Новый бум в Китае: компании освоили дешевый способ брать в долг Среди китайских компаний начался бум выпуска конвертируемых облигаций. За четыре года выпуск таких ценных бумаг в Китае увеличился на 1590%.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Общество Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных видов растений, чей импорт и продажа запрещены в стране с 1 июня, сообщает ведомство.

Происшествия 15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.

Наука Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.

Происшествия Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89 Число пострадавших в результате взрыва в нижегородском Дзержинске увеличилось до 89, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика В Кремле не получали сигналов от США по поводу встречи Путина и Трампа Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 30 мая заявил журналистам, что Кремль пока не получал предложений американской стороны по встрече президентов на G20 в Осаке, но время до саммита еще есть.

Шоу-бизнес Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность «Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Политика Познер попал в базу «Миротворца» Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".

Политика Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.

Футбол Фабрегас объяснил, почему он завидует Головину Французский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о своих впечатлениях от игровых возможностей своего российского одноклубника Александра Головина.

Происшествия Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео На кадрах заметно, как водитель внедорожника Toyota Land Cruiser подрезал "Ладу" и встает на полосе перед ней.

Политика Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.

Общество 30‑градусная жара ожидается в Московском регионе на следующей неделе На следующей неделе в Москве и Подмосковье потеплеет, установится летняя погода, во второй половине недели столбики термометров будут показывать около 30 градусов, при этом осадков не ожидается, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».