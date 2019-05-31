Происшествия
Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключеннымиРИА Новости вчера в 12:40
Прокуратура проверит появившееся в СМИ видео, где осужденные колонии в Орловской области празднуют Пасху за накрытыми на плацу столами, сообщила областная прокуратура. Ролик опубликовал интернет-портал "Орловские новости". Запись якобы была сделана в колонии № 2 в Ливнах.
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с чего всё началось
Видеозапись, на которой десятки заключенных ИК принимают участие в застолье на площадке исправительного учреждения, была опубликована в сети региональным порталом «Орловские новости».Аргументы и Факты07:58
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В Орел выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН для проверки Ливенской колонии
Орловские новости06:26
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