Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключеннымиРИА Новости вчера в 12:40

с чего всё началось

Прокуратура проверит появившееся в СМИ видео, где осужденные колонии в Орловской области празднуют Пасху за накрытыми на плацу столами, сообщила областная прокуратура. Ролик опубликовал интернет-портал "Орловские новости". Запись якобы была сделана в колонии № 2 в Ливнах.

Политика США согласились на переговоры с Ираном без предварительных условий Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, передает Reuters.

Музыка Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».

Политика МИД ответил на претензии Киева в суде ООН Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".

Политика В Госдуме предложили уволить Сердюкова Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.

Происшествия Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.

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Происшествия В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире В городе Богдановиче Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире, сообщает региональное управление СК.

Происшествия Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.

Футбол «Барселона» интересуется нападающим «Валенсии» "Барселона" проявляет интерес к нападающему "Валенсии" Родриго, об этом сообщает источник со ссылкой на каталонскую газету Diario Sport.

Единоборства Василий Уткин выступил от имени московского толстячества От имени московского толстячества хочу напомнить Андрею Рябинскому, что нет менее здорового питания, чем то, после которого бойцы писают допингом.

Гаджеты Apple решила отказаться от iTunes Американская компания Apple готовится полностью отказаться от iTunes.

Авто Какие автомобили реже всего останавливают инспекторы УГИБДД Аналитики попробовали выяснить, почему же ряд автомобилей не сильно интересует инспекторов. В первую очередь, это автомобили с логотипами.

Происшествия Опубликовано видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Следственный комитет опубликовал в своем YouTube-канале видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.

Транспорт В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.

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Театры Скончался режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев В Уфе ушел из жизни, заслуженный деятель искусств РБ, режиссер Башкирского государственного театра оперы и балета Рустэм Галеев.

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Здоровье Ученые определили необходимое для долгой жизни время отдыха Медики из Университета штата Огайо пришли к выводу, что человеку необходимо минимум три недели отпуска ежегодно, чтобы восстановить силы и поправить здоровье.