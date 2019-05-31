Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключеннымиРИА Новости 12:40

Прокуратура проверит появившееся в СМИ видео, где осужденные колонии в Орловской области празднуют Пасху за накрытыми на плацу столами, сообщила областная прокуратура. Ролик опубликовал интернет-портал "Орловские новости". Запись якобы была сделана в колонии № 2 в Ливнах.

Политика Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17 Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.

Культура Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми В середине мая Великобританию всколыхнула новость о закрытии одной из популярнейших передач на местном телевидении — The Jeremy Kyle Show.

Армия и оружие Пенсионеры бесплатно отправятся к месту отдыха Согласно новому документу, отправиться к месту предполагаемого отдыха можно на поезде, самолете, катере и даже автобусе, главное — чтобы лечение проходило в стационаре в соответствии военно-врачебной комиссии.

Происшествия Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.

Шоу-бизнес Дочь Алсу отдала выигранный миллион рублей на благотворительность Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов.

Происшествия Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.

Авто Концепт Skoda Vision GT представили на автосалоне в Шэньчжэне Чешский автомобильный гигант Skoda официально продемонстрировал публике обновленный кросс-купе Skoda Vision GT.

Спорт СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sun.

Общество Упал – очнулся в вытрезвителе Еще одной причиной, побудившей реабилитацию вытрезвителей в масштабах всей страны, стал тот факт, что в последнее время в 20 регионах «трезвяки» уже работают, но процесс их организации по инициативе местных властей находится вне рамок федерального законодательства.

Происшествия Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.

Происшествия При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.

Музыка На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.

Общество Далеко от Москвы Сядешь и просто нажимаешь на педаль В конце нынешнего года в наших автосалонах появятся первые российские электромобили по имени Zeta.

Футбол В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".

Общество Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.

Политика Вятрович задумался о создании в России «оккупационной администрации» Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович задумался о создании в России "оккупационной администрации" по примеру послевоенной Германии, чтобы избавить граждан от якобы имеющегося у них "имперского синдрома".

Политика Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.

Шоу-бизнес Вера Брежнева расплакалась на выпускном старшей дочери Брежнева рассказала, что расплакалась во время мероприятия, от переизбытка гордости и восхищения за наследницу.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Общество Развод пеших и конных караулов пройдет на площади Кремля 1 июня Развод пеших и конных караулов Президентского полка при участии юных всадников Кремлевской школы верховой езды состоится на Соборной площади Московского Кремля в субботу, 1 июня.