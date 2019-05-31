Происшествия
Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключеннымиРИА Новости 12:40
Прокуратура проверит появившееся в СМИ видео, где осужденные колонии в Орловской области празднуют Пасху за накрытыми на плацу столами, сообщила областная прокуратура. Ролик опубликовал интернет-портал "Орловские новости". Запись якобы была сделана в колонии № 2 в Ливнах.
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Прокуратура начала проверку колонии, где Пасху праздновали под лозунгом "Жизнь ворам!"
Орловские новости08:41
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Политика
Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17
Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Культура
Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми
В середине мая Великобританию всколыхнула новость о закрытии одной из популярнейших передач на местном телевидении — The Jeremy Kyle Show.
Обновлено в 17:08
Армия и оружие
Пенсионеры бесплатно отправятся к месту отдыха
Согласно новому документу, отправиться к месту предполагаемого отдыха можно на поезде, самолете, катере и даже автобусе, главное — чтобы лечение проходило в стационаре в соответствии военно-врачебной комиссии.
Обновлено в 19:15
Происшествия
Одноэтажное здание горит в центре Москвы
Обновлено в 20:05
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»
Обновлено в 17:00
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала выигранный миллион рублей на благотворительность
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 20:45
Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей
Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено в 06:31
Авто
Концепт Skoda Vision GT представили на автосалоне в Шэньчжэне
Чешский автомобильный гигант Skoda официально продемонстрировал публике обновленный кросс-купе Skoda Vision GT.
Обновлено в 05:30
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sun.
Обновлено в 19:40
Общество
Упал – очнулся в вытрезвителе
Еще одной причиной, побудившей реабилитацию вытрезвителей в масштабах всей страны, стал тот факт, что в последнее время в 20 регионах «трезвяки» уже работают, но процесс их организации по инициативе местных властей находится вне рамок федерального законодательства.
Обновлено в 17:21
Происшествия
Группа альпинистов пропала в Гималаях
Обновлено в 11:20
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Общество
Далеко от Москвы
Сядешь и просто нажимаешь на педаль В конце нынешнего года в наших автосалонах появятся первые российские электромобили по имени Zeta.
Обновлено в 15:28
Происшествия
Пять человек пострадали при землетрясении в Албании
Обновлено в 06:51
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Общество
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00
Политика
Вятрович задумался о создании в России «оккупационной администрации»
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович задумался о создании в России "оккупационной администрации" по примеру послевоенной Германии, чтобы избавить граждан от якобы имеющегося у них "имперского синдрома".
Обновлено в 20:47
Политика
Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена
Обновлено в 10:14
Политика
Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Вера Брежнева расплакалась на выпускном старшей дочери
Брежнева рассказала, что расплакалась во время мероприятия, от переизбытка гордости и восхищения за наследницу.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Общество
Развод пеших и конных караулов пройдет на площади Кремля 1 июня
Развод пеших и конных караулов Президентского полка при участии юных всадников Кремлевской школы верховой езды состоится на Соборной площади Московского Кремля в субботу, 1 июня.
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона
После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено в 10:21