Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключеннымиРИА Новости 12:40

Прокуратура проверит появившееся в СМИ видео, где осужденные колонии в Орловской области празднуют Пасху за накрытыми на плацу столами, сообщила областная прокуратура. Ролик опубликовал интернет-портал "Орловские новости". Запись якобы была сделана в колонии № 2 в Ливнах.
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Орловская прокуратура проверит колонию после видео с празднованием Пасхи с осужденными

ТАСС16:01

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

Газета.Ru14:06

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

РИА Новости12:40

Криминальные авторитеты придумали ответ на закон Путина о ворах

URA.Ru13:15

Вор в законе устроил в колонии банкет под лозунгом «Жизнь ворам!»

Lenta.ru11:29

СМИ узнали о пасхальном банкете заключённых в колонии в Орловской области

Говорит Москва11:58

Прокуратура начала проверку колонии, где Пасху праздновали под лозунгом "Жизнь ворам!"

Орловские новости08:41
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Политика

Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17

Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала первую главу книги об отравлении дяди

Обновлено в 20:15
Культура

Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми

В середине мая Великобританию всколыхнула новость о закрытии одной из популярнейших передач на местном телевидении — The Jeremy Kyle Show.
Обновлено в 17:08
Армия и оружие

Пенсионеры бесплатно отправятся к месту отдыха

Согласно новому документу, отправиться к месту предполагаемого отдыха можно на поезде, самолете, катере и даже автобусе, главное — чтобы лечение проходило в стационаре в соответствии военно-врачебной комиссии.
Обновлено в 19:15
Происшествия

Одноэтажное здание горит в центре Москвы

Обновлено в 20:05
Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»

Обновлено в 17:00
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала выигранный миллион рублей на благотворительность

Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 20:45
Происшествия

Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей

Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено в 06:31
Авто

Концепт Skoda Vision GT представили на автосалоне в Шэньчжэне

Чешский автомобильный гигант Skoda официально продемонстрировал публике обновленный кросс-купе Skoda Vision GT.
Обновлено в 05:30
Спорт

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sun.
Обновлено в 19:40
Происшествия

Число пострадавших после взрывов в Дзержинске может стать больше

Обновлено в 18:11
Общество

Упал – очнулся в вытрезвителе

Еще одной причиной, побудившей реабилитацию вытрезвителей в масштабах всей страны, стал тот факт, что в последнее время в 20 регионах «трезвяки» уже работают, но процесс их организации по инициативе местных властей находится вне рамок федерального законодательства.
Обновлено в 17:21
Происшествия

Группа альпинистов пропала в Гималаях

Обновлено в 11:20
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Происшествия

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Общество

Далеко от Москвы

Сядешь и просто нажимаешь на педаль В конце нынешнего года в наших автосалонах появятся первые российские электромобили по имени Zeta.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Пять человек пострадали при землетрясении в Албании

Обновлено в 06:51
Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Общество

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00
Политика

Вятрович задумался о создании в России «оккупационной администрации»

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович задумался о создании в России "оккупационной администрации" по примеру послевоенной Германии, чтобы избавить граждан от якобы имеющегося у них "имперского синдрома".
Обновлено в 20:47
Политика

Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена

Обновлено в 10:14
Политика

Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу

Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Вера Брежнева расплакалась на выпускном старшей дочери

Брежнева рассказала, что расплакалась во время мероприятия, от переизбытка гордости и восхищения за наследницу.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Задержана мать, бросившая годовалых двойняшек в хостеле в Котельниках

Обновлено в 11:50
Общество

Развод пеших и конных караулов пройдет на площади Кремля 1 июня

Развод пеших и конных караулов Президентского полка при участии юных всадников Кремлевской школы верховой езды состоится на Соборной площади Московского Кремля в субботу, 1 июня.
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона

После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено в 10:21
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