Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключеннымиРИА Новости 12:40

Прокуратура проверит появившееся в СМИ видео, где осужденные колонии в Орловской области празднуют Пасху за накрытыми на плацу столами, сообщила областная прокуратура. Ролик опубликовал интернет-портал "Орловские новости". Запись якобы была сделана в колонии № 2 в Ливнах.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Прокуратура проверит орловскую колонию после видео с банкетом

RT на русском18:25

СМИ узнали о пасхальном банкете заключённых в колонии в Орловской области

Говорит Москва11:58

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

РИА Новости12:40

Криминальные авторитеты придумали ответ на закон Путина о ворах

URA.Ru13:15

Вор в законе устроил в колонии банкет под лозунгом «Жизнь ворам!»

Lenta.ru11:29

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

Газета.Ru14:06

Прокуратура начала проверку колонии, где Пасху праздновали под лозунгом "Жизнь ворам!"

Орловские новости08:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

Обновлено в 16:28
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 22

Число пострадавших после взрывов на заводе НИИ «Кристалл» в Дзержинске, по предварительным данным, увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Авто

Названы 5 проблем подержанного Mitsubishi Pajero четвертого поколения

Следующей проблемой подержанного авто является «закисание» и «гниение» такого элемента подвески, как тяга, неисправности которой приводят к подъему «передка» машины, что в свою очередь слепит других участников движения.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Ростове застрелили помощника депутата Заксобрания

Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость застрелил хозяина квартиры.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Юлия Салибекова впервые показала лицо младшего сына

О появлении на свет младшего сына стало известно в конце ноября.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Транспорт

В аэропортах Москвы отменены и задержаны десятки авиарейсов

Более 50 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес

Меган Маркл может вскоре объявить о второй беременности

Обновлено в 10:46
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Футбол

Лионель Месси назвал ошибкой продажу «Реалом» Криштиану Роналду

Лионель Месси считает продажу Криштиану Роналду главной причиной неудачного выступления мадридского «Реала» в прошлом сезоне.
Обновлено в 06:56
Спорт

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020, сообщили СМИ

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:50
Общество

Как у севастопольцев пляж отбирают

Севастопольцев встревожила обезображенная местность и озвученная перспектива "благоустройства" срытой территории.
Обновлено в 09:59
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов

Обновлено в 16:56
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Великобритания отдала ЕС все карты в вопросе Brexit, считает Трамп

Великобритания отдала Евросоюзу все карты в вопросе Brexit, заявил президент США Дональд Трамп в преддверии визита в эту страну.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей

Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тыс. рублей.
Обновлено в 18:50
Общество

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Футбол

Клопп: обычно я немного пьян после игры, но сейчас я пью только воду

Обновлено в 18:00
Футбол

Роман Нойштедтер: «Надеюсь, „Ливерпуль“ победит в финале ЛЧ»

Защитник сборной России и турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Обновлено в 06:52
Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Происшествия

Посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии

Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич, передает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Армия и оружие

Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии

С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Обновлено в 16:22
Шоу-бизнес

Жена хоккеиста Макарова Кудрявцева опубликовала фото дочки

Супруга российского хоккеиста Игоря Макарова телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фотографии новорожденной дочки, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:35
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей

Родственникам погибших и пострадавшим в результате катастрофы самолета SSJ-100 выплачено в качестве компенсации уже более 286 млн рублей.
Обновлено в 07:25
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей

В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Авто

Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом

К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Общество

Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала на своей странице «ВКонтакте» первую главу книги, посвященной отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Обновлено в 18:56
Кино

Завершены съемки сериала «Ведьмак» по Анджею Сапковскому

Где-то убудет, где-то прибудет: "Игра престолов" с шумом и грохотом завершилась, но впереди еще как минимум два фэнтезийных эпика - нечто невообразимое по миру "Властелина колец" и "Ведьмак".
Обновлено вчера в 04:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное