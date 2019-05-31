Происшествия
Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключеннымиРИА Новости 12:40
Прокуратура проверит появившееся в СМИ видео, где осужденные колонии в Орловской области празднуют Пасху за накрытыми на плацу столами, сообщила областная прокуратура. Ролик опубликовал интернет-портал "Орловские новости". Запись якобы была сделана в колонии № 2 в Ливнах.
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Прокуратура начала проверку колонии, где Пасху праздновали под лозунгом "Жизнь ворам!"
Орловские новости08:41
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Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 22
Число пострадавших после взрывов на заводе НИИ «Кристалл» в Дзержинске, по предварительным данным, увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Авто
Названы 5 проблем подержанного Mitsubishi Pajero четвертого поколения
Следующей проблемой подержанного авто является «закисание» и «гниение» такого элемента подвески, как тяга, неисправности которой приводят к подъему «передка» машины, что в свою очередь слепит других участников движения.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Ростове застрелили помощника депутата Заксобрания
Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость застрелил хозяина квартиры.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Юлия Салибекова впервые показала лицо младшего сына
О появлении на свет младшего сына стало известно в конце ноября.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Транспорт
В аэропортах Москвы отменены и задержаны десятки авиарейсов
Более 50 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Меган Маркл может вскоре объявить о второй беременности
Обновлено в 10:46
Футбол
Лионель Месси назвал ошибкой продажу «Реалом» Криштиану Роналду
Лионель Месси считает продажу Криштиану Роналду главной причиной неудачного выступления мадридского «Реала» в прошлом сезоне.
Обновлено в 06:56
Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020, сообщили СМИ
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:50
Общество
Как у севастопольцев пляж отбирают
Севастопольцев встревожила обезображенная местность и озвученная перспектива "благоустройства" срытой территории.
Обновлено в 09:59
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов
Обновлено в 16:56
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Великобритания отдала ЕС все карты в вопросе Brexit, считает Трамп
Великобритания отдала Евросоюзу все карты в вопросе Brexit, заявил президент США Дональд Трамп в преддверии визита в эту страну.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей
Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат по 150 тыс. рублей.
Обновлено в 18:50
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Футбол
Роман Нойштедтер: «Надеюсь, „Ливерпуль“ победит в финале ЛЧ»
Защитник сборной России и турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Обновлено в 06:52
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Происшествия
Посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии
Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич, передает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Армия и оружие
Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии
С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Обновлено в 16:22
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Макарова Кудрявцева опубликовала фото дочки
Супруга российского хоккеиста Игоря Макарова телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фотографии новорожденной дочки, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:35
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей
Родственникам погибших и пострадавшим в результате катастрофы самолета SSJ-100 выплачено в качестве компенсации уже более 286 млн рублей.
Обновлено в 07:25
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей
В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Авто
Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом
К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Общество
Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала на своей странице «ВКонтакте» первую главу книги, посвященной отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Обновлено в 18:56
Кино
Завершены съемки сериала «Ведьмак» по Анджею Сапковскому
Где-то убудет, где-то прибудет: "Игра престолов" с шумом и грохотом завершилась, но впереди еще как минимум два фэнтезийных эпика - нечто невообразимое по миру "Властелина колец" и "Ведьмак".
Обновлено вчера в 04:04