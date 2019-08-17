Происшествия

Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалидуРБК 07:28

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось

Прокуратура проверит законность возбуждения дела за покупку лекарства ребенку-инвалиду

Прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении москвички за ввоз из-за рубежа лекарства, содержащего психотропные вещества, для своего тяжелобольного ребенка.
ТАСС06:41

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Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства для сына-инвалида

Эхо Москвы09:02

Прокуратура проверит законность дела о покупке незарегистрированного лекарства

Коммерсантъ07:56

Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду

РБК07:28

Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства

RT на русском07:37

Прокуратура проверит дело о покупке лекарств для больного ребенка

Москва 2407:06

В Москве проверят законность возбуждения дела из-за покупки «Фризиума»

РИА Новости06:48

Прокуратура проверит законность возбуждения дела за покупку лекарства ребенку-инвалиду

ТАСС06:41
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