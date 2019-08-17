Происшествия
Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалидуРБК 07:28
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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«Также будут проанализированы причины, по которым в данном случае не имелось возможности приобрести лекарства в установленном законом порядке», - говорится в сообщении ведомства.Ридус07:57
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Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Общество
Победителей фотоконкурса «Планета Москва» наградили в парке «Зарядье»
В преддверии Всемирного дня фотографии в парке «Зарядье» в субботу, 17 августа, состоялась церемония награждения победителей конкурса городской фотографии «Планета Москва».
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Перми автобус с пассажирами врезался в здание
На улице Новогайвинской на окраине Перми автобус маршрута № 53 врезался в здание.
Обновлено в 09:57
Футбол
Ерохин сыграет с первых минут против «Ахмата»
Обновлено в 10:50
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в хищении госимущества на $59 млн
Генпрокуратура Украины сообщила о задержании семи человек, причастных к хищению государственного и коммунального имущества на сумму свыше $59 млн.
Обновлено в 09:26
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Общество
Проездные запретят пополнять без паспорта
«Либо у держателей карт при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, либо операторы транспортных карт будут менять договорную схему, чтобы карты перестали быть электронными кошельками», — объяснила последствия исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.
Обновлено вчера в 08:25
Транспорт
В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой
Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их, передает в субботу, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на местное издание Ar Raya.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Названы причины пожара в одесском отеле
Полиция рассматривает три причины, из-за которых мог произойти крупный пожар в отеле "Токио стар" в Одессе.
Обновлено в 06:57
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины восьми миллиардов долларов
Пятый президент Украины Петр Порошенко за время своего пребывания на посту главы государства вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов (532 миллиарда рублей).
Обновлено в 07:13
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России летчикам А321
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам авиакомпании "Уральские авиалинии", которые смогли 15 августа посадить пассажирский самолет аэробус А321 на кукурузное поле при аварийных обстоятельствах.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
В Госдуме оценили предложение Польши по военному сдерживанию России
Накануне глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что нахождение американских военных на территории страны напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, и остановит якобы проводимую Москвой "агрессивную политику".
Обновлено в 06:08
Футбол
Промес оценил свою игру в «Аяксе» на старте сезона
Обновлено в 05:22
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Туном»
Пресс-служба «Спартака» показала, что осталось за кадром ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном».
Обновлено в 10:32
Футбол
Нападающий «Крыльев Советов» Соболев возглавил гонку бомбардиров РПЛ
Форвард самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев стал единоличным лидером гонки бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:00
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Происшествия
В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле
Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".
Обновлено в 10:14
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Здоровье
Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе
В Минздраве считают, что в борьбе с курением помогут конкурсы и другие соревнований между сотрудниками предприятий.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Транспорт
Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк
Вместе с губернатором сюда прибыли участники российского байкерского движения "Ночные волки" во главе с Александром Залдостановым, которого большинство знают под псевдонимом Хирург, а также митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Видео с массовой дракой в Лондоне попало в Сеть
Ранее News.ru писал, что два человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице в центре Москвы.
Обновлено в 10:40
Кино
Новый фильм «Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогих в истории России
Обновлено вчера в 13:39
Авто
УАЗ напомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя рулями
На сей раз Ульяновский автозавод вспомнил о дорожном индукционном миноискателе (ДИМ) с двумя рулями, построенном на базе внедорожника УАЗ-469.
Обновлено в 08:17
Общество
В Тюмени открыли кольцевую автодорогу ТКАД
Сегодня в Тюмени состоялось официальное открытие Тюменской кольцевой автодороги ТКАД.
Обновлено в 03:12
Авто
Toyota Land Cruiser получила чехлы на сиденья из овчины
Обновлено в 11:00
Происшествия
МАК расшифровал записи черных ящиков аварийного A321
Обновлено в 04:40
Политика
В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
На севере Крыма в советское время было построено несколько крупных химических заводов, в том числе завод "Титан", Крымский содовый завод, Бромный завод.
Обновлено в 00:42
Политика
В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении МН17
Несколько неправительственных организаций Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, которое произошло летом 2014 года в Донбассе.
Обновлено в 10:08