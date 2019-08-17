с чего всё началось

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Общество Победителей фотоконкурса «Планета Москва» наградили в парке «Зарядье» В преддверии Всемирного дня фотографии в парке «Зарядье» в субботу, 17 августа, состоялась церемония награждения победителей конкурса городской фотографии «Планета Москва».

Происшествия В Перми автобус с пассажирами врезался в здание На улице Новогайвинской на окраине Перми автобус маршрута № 53 врезался в здание.

Происшествия На Украине задержали подозреваемых в хищении госимущества на $59 млн Генпрокуратура Украины сообщила о задержании семи человек, причастных к хищению государственного и коммунального имущества на сумму свыше $59 млн.

Общество Проездные запретят пополнять без паспорта «Либо у держателей карт при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, либо операторы транспортных карт будут менять договорную схему, чтобы карты перестали быть электронными кошельками», — объяснила последствия исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

Транспорт В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их, передает в субботу, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на местное издание Ar Raya.

Происшествия Названы причины пожара в одесском отеле Полиция рассматривает три причины, из-за которых мог произойти крупный пожар в отеле "Токио стар" в Одессе.

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины восьми миллиардов долларов Пятый президент Украины Петр Порошенко за время своего пребывания на посту главы государства вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов (532 миллиарда рублей).

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Происшествия Путин присвоил звания Героев России летчикам А321 Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам авиакомпании "Уральские авиалинии", которые смогли 15 августа посадить пассажирский самолет аэробус А321 на кукурузное поле при аварийных обстоятельствах.

Политика В Госдуме оценили предложение Польши по военному сдерживанию России Накануне глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что нахождение американских военных на территории страны напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, и остановит якобы проводимую Москвой "агрессивную политику".

Футбол Нападающий «Крыльев Советов» Соболев возглавил гонку бомбардиров РПЛ Форвард самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев стал единоличным лидером гонки бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.

Происшествия В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".

Общество На Сочи обрушился сильный ливень Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Здоровье Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе В Минздраве считают, что в борьбе с курением помогут конкурсы и другие соревнований между сотрудниками предприятий.

Происшествия Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».

Транспорт Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк Вместе с губернатором сюда прибыли участники российского байкерского движения "Ночные волки" во главе с Александром Залдостановым, которого большинство знают под псевдонимом Хирург, а также митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.

Происшествия Видео с массовой дракой в Лондоне попало в Сеть Ранее News.ru писал, что два человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой на Болотниковской улице в центре Москвы.

Авто УАЗ напомнил об уникальном УАЗ-469 с двумя рулями На сей раз Ульяновский автозавод вспомнил о дорожном индукционном миноискателе (ДИМ) с двумя рулями, построенном на базе внедорожника УАЗ-469.

Общество В Тюмени открыли кольцевую автодорогу ТКАД Сегодня в Тюмени состоялось официальное открытие Тюменской кольцевой автодороги ТКАД.

Политика В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма На севере Крыма в советское время было построено несколько крупных химических заводов, в том числе завод "Титан", Крымский содовый завод, Бромный завод.