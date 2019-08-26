с чего всё началось

Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется. Это, конечно, главным образом, вопрос для серьезной реакции региональной власти, областных властей, ну и, конечно, министерства здравоохранения. Поэтому они, безусловно, занимаются этим вопросом.

В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, данным вопросом занимаются Минздрав России и власти региона.

В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале

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