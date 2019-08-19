с чего всё началось

Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.

Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка

Гаджеты Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android» «Убийца» Android на базе Android Американская компания Cloudmosa работает над созданием облачной операционной системы Puffin OS, предназначенной для недорогих мобильных устройств в ценовом сегменте до $100.

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Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл сбежали с ребенком в Ниццу Принц Гарри и Меган Маркл сбежали в Ниццу со своим трехмесячным сыном Арчи. В сети появились снимки, которые буквально поразили фанатов.

Политика Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.

Армия и оружие В Минобороны анонсировали учения с участием более 128 тысяч военных Более 128 тысяч военнослужащих из восьми стран примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут 16-21 сентября.

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Шоу-бизнес Богомолов заявил, что хочет снять Ксению Собчак в кино Режиссёр Константин Богомолов заявил, что готов снять в одном из своих фильмов новую возлюбленную — журналистку Ксению Собчак.

Экономика WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зароботную плату для стимулирования экономики.

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Армия и оружие Тихоокеанский флот пополнился судном «Александр Рогоцкий» После окончания испытаний судно совершило переход на Камчатку Состав Тихоокеанского флота пополнило новейшее гидрографическое судно "Александр Рогоцкий", построенное на Благовещенском судостроительном заводе, передает РИА Новости.

Политика Путин заявил о безальтернативности «нормандского формата» по Украине Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии альтернативы «нормандскому формату» в урегулировании ситуации на востоке Украины.

Общество Новые правила проверки багажа на таможнях начали действовать в России В страну ограничили ввоз цветов и фруктов В понедельник, 19 августа, в России вступили в силу новые правила проверки багажа и ручной клади.

Политика Twitter запретил рекламу государственных СМИ Социальная сеть Twitter ввела запрет на публикацию рекламы государственных СМИ на своей платформе, сообщается в опубликованном на сайте компании заявлении.

Экономика Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Космос Система ГЛОНАСС до конца месяца будет работать не в полном составе Российская навигационная система ГЛОНАСС не будет работать в полном составе до 1 сентября, сообщается на сайте Информационно-аналитического центра ГЛОНАСС.

Армия и оружие Министр обороны Украины и глава Генштаба ВСУ встретились с советниками НАТО Министр обороны Украины Степан Полторак и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак встретились со стратегическими советниками государств-членов НАТО, сообщили 19 августа в пресс-службе министерства обороны Украины.

Здоровье Американка перепутала беременность с камнями в почках и родила тройню Даннет Глитц из Южной Дакоты не догадывалась о том, что скоро станет матерью, пока не обратилась к врачу по поводу камней в почках.

Общество На Камчатке отстреливают медведей, представляющих угрозу для людей Более 60 медведей отстрелили сотрудники лесного хозяйства вместе с охотниками в этом сезоне на Камчатке, сообщил глава региона Владимир Илюхин.

Экономика Россия вышла на первое место по объему импорта грузинской продукции С начала 2019 года из Грузии в страны СНГ экспортировано товаров на $1,1 млрд, что на 26,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет 52,6% от общего объема экспорта страны.

Армия и оружие США испытали запрещенную ДРСМД ракету В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Общество Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.

Здоровье Педиатры не рекомендуют давать детям более одного яблока в день Детям рекомендуется съедать не более одного яблока в сутки, сообщил АГН «Москва» главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач детской клинической больницы им. З.Башляевой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Исмаил Османов.