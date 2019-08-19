Происшествия

Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенкаРБК 11:21

Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
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 ведомства подчеркивается, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура изучила материалы уголовного дела и не нашла данных, "образующих объективную сторону преступления", предусмотренного статьей УК о контрабанде наркотиков.
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