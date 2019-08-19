Происшествия
Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенкаРБК 11:21
Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
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с чего всё началось
В сообщении ведомства подчеркивается, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура изучила материалы уголовного дела и не нашла данных, "образующих объективную сторону преступления", предусмотренного статьей УК о контрабанде наркотиков.РИА Новости11:05
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Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Обновлено в 04:53
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Депутат оказался контрабандистом вооружения на Кубани
Посылки были изъяты на таможне в Москве, - сообщили РИА «Регион online» в пресс-службе Южного Следственного управления на транспорте СК РФ.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В Петербурге умерла женщина, выпавшая на ходу из автобуса
Женщина, которая в конце июля выпала на ходу из автобуса в Московском районе Санкт-Петербурга, умерла от полученных травм в больнице.
Обновлено в 11:06
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего супруга Климовой
Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова и актер Илья Хорошилов скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 05:14
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено в 07:16
Политика
Путин рассказал о превентивных мерах из-за взрыва под Северодвинском
Президент России Владимир Путин заверил, что никакой угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет.
Обновлено в 12:26
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено в 01:39
Авто
«Яндекс» выведет на российские дороги 1000 беспилотников
Компания «Яндекс» к 2022 году планирует расширить парк своей беспилотной техники до 1000 машин.
Обновлено в 04:24
Здоровье
Диетолог предостерегла о вредных свойствах яблочного сока
В целом из-за повышенного содержания органических кислот в яблочном соке даже при отсутствии вышеназванных болезней врачи советуют пить его в количестве не более трех стаканов в неделю, отметила диетолог.
Обновлено в 12:59
Футбол
«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на дерби
Нападающий Федор Чалов выйдет в стартовом составе московского ЦСКА на матч шестого тура чемпионата России по футболу против столичного "Спартака", сообщается в официальном микроблоге армейцев в Twitter.
Обновлено в 11:53
Политика
Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата»
Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам.
Обновлено в 12:04
Футбол
ФИФА назвала претендентов на приз автору лучшего гола
При составлении списка учитывались мячи, забитые в период с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019 года.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км, впервые после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:00
Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено 17 августа в 21:29
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Экономика
Красное мясо может попасть в перечень «налогов на грех»
По мнению специалистов, повышение налогов на красное мясо приведет к росту популярности вегетарианских диет.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере
Телеканал «Звезда» опубликовал видео учебных полетов высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 01:54
Энергетика
РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф
Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.
Обновлено в 06:22
Гаджеты
OnePlus 7T и 7T Pro представят уже в конце сентября
Многочисленные слухи твердят, что вскоре компания OnePlus представит смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro.
Обновлено в 08:44
Общество
Рост рождаемости зафиксировали только в двух регионах РФ за полгода
По результатам первого полугодия 2019 года рост рождаемости зафиксирован только в двух регионах России — в Москве (5,9%) и Республике Карачаево-Черкесия (4,7%).
Обновлено в 13:16
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Российский подросток убил пять человек топором
Обновлено вчера в 07:21
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Барселоне ограбили посла Афганистана
В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.
Обновлено в 06:43
Игры
Первое дополнение для «Метро: Исход» получило дату выхода
Студия 4A Games представила трейлер первого сюжетного дополнения «Два полковника» для постапокалиптического шутера «Метро: Исход».
Обновлено в 12:19