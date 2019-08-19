с чего всё началось

Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.

Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка

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Происшествия Депутат оказался контрабандистом вооружения на Кубани Посылки были изъяты на таможне в Москве, - сообщили РИА «Регион online» в пресс-службе Южного Следственного управления на транспорте СК РФ.

Происшествия В Петербурге умерла женщина, выпавшая на ходу из автобуса Женщина, которая в конце июля выпала на ходу из автобуса в Московском районе Санкт-Петербурга, умерла от полученных травм в больнице.

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.

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Космос Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.

Политика Путин рассказал о превентивных мерах из-за взрыва под Северодвинском Президент России Владимир Путин заверил, что никакой угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".

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Футбол «Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на дерби Нападающий Федор Чалов выйдет в стартовом составе московского ЦСКА на матч шестого тура чемпионата России по футболу против столичного "Спартака", сообщается в официальном микроблоге армейцев в Twitter.

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Футбол ФИФА назвала претендентов на приз автору лучшего гола При составлении списка учитывались мячи, забитые в период с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019 года.

Армия и оружие США испытали запрещенную ДРСМД ракету США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км, впервые после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Космос США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М» Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".

Политика Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

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Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия В Барселоне ограбили посла Афганистана В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.