с чего всё началось

Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.

Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка

Политика Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

Происшествия В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.

Футбол Рибери согласился перейти в «Фиоренитну» Полузащитник Франк Рибери продолжит карьеру в «Фиорентине», утверждает Football Italia со ссылкой на Bild.

Политика Финляндия не оценила амбиции Польши против «Северного потока-2» Высший административный суд оставил в силе решение Регионального управления органов государственной власти Южной Финляндии, согласно которому российский проект "Северный поток-2" (Nord Stream 2 AG) может провести две трубы газопровода по территории экономической зоны Финляндии.

Армия и оружие Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие При атаке на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе погибли три мирных жителя, 12 пострадали, заявило Министерство национальной обороны Турции.

Армия и оружие В сети появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе В сети утром в понедельник, 19 августа, появилось видео, на котором запечатлены учебные полеты в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Политика Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".

Армия и оружие США испытали запрещенную ДРСМД ракету В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Политика Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» актом геноцида Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьером Биньямином Нетаньяху призвал признать Израиль "голодомор" 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Футбол Спартак — ЦСКА 2:1 В матче Спартак - ЦСКА на стадионе "Открытие Арена", который проходит сегодня, 19 августа, наконец-то был открыт счет.

Политика Две станции контроля радиации не выходят на связь после взрыва ракеты Две российские станции Международной системы мониторинга перестали передавать данные об уровне радиации через двое суток после взрыва под Северодвинском, сообщил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассин Зербо 18 августа американской газете The Wall Street Journal.

Политика Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» с главой РФ Владимиром Путиным на борту, летевшем из Москвы в Марсель.

Политика Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Экономика Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.

Происшествия В Ульяновске число отравившихся подсолнечным маслом увеличилось до 11 Пострадавшие от употребления подсолнечного масла кустарного производства продолжают поступать в медицинские учреждения Ульяновска.

Авто В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.

Космос Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.

Авто Great Wall принимает заказы на новый пикап с дизайном Toyota Tundra Примечательно, что внешний облик моделей весьма напоминает легендарную Toyota Tundra образца 2007 года.

Экономика ФОМС в 2020 году выделит 120 млрд руб. на медпомощь онкобольным Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) выделит дополнительно 120 млрд руб. на финансирование медицинской помощи онкобольным.

Экономика Чистая прибыль «Алросы» по МСФО за I полугодие упала на 36% Чистая прибыль "Алросы" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась с января по июнь 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 36%, до 37,5 млрд рублей, следует из материалов компании.