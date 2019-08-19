Происшествия
Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенкаРБК 11:21
Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
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с чего всё началось
В сообщении ведомства подчеркивается, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура изучила материалы уголовного дела и не нашла данных, "образующих объективную сторону преступления", предусмотренного статьей УК о контрабанде наркотиков.РИА Новости11:05
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Космос
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Происшествия
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Обновлено в 16:50
Политика
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Обновлено в 15:46
Армия и оружие
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Обновлено в 18:31
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
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Обновлено в 15:40
Политика
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Политика
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Обновлено в 06:41
Политика
Трамп обсудил с премьером Пакистана ситуацию вокруг Кашмира
Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, в ходе которого отметил необходимость снизить уровень напряжённости в ситуации вокруг Кашмира.
Обновлено в 19:39
Общество
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Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
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В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
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В понедельник, 19 августа, вечером в Ленинградской области на автодороге Городец – Копорье водитель автомашины Volkswagen Passat насмерть сбил ехавшую на велосипеде девочку и скрылся.
Обновлено в 17:31
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено в 05:47