Политика
Прокуратура пригрозила украинскому каналу за показ фильма СтоунаГазета.Ru 12:45
Луценко заявил о своих намерениях в видеообращении, которое опубликовал в фейсбуке. "За любые попытки прошлые (телемост) и будущие - демонстрация российско-украинского фильма, который рекламируется на канале [Виктора] Медведчука, - будет ответственность", — сказал Луценко.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:25, Вашингтон
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Происшествия
35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета
Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Политика
В СПЧ возмутились установкой памятников Сталину
Комиссия по исторической памяти президентского совета по правам человека (СПЧ) приняла заявление «О памятниках И.В. Сталину».
Обновлено в 13:57
Происшествия
В аварии на МКАД погибли два человека
Из-за столкновение шести автомобилей произошло ДТП на 105-106 км МКАДа, сообщает источник.
Обновлено в 15:56
Экономика
ЦБ в разы удешевит прием безналичных платежей
Участники рынка предложили установить для торговых точек тариф за прием платежей по QR-кодам от 0,2 до 0,7% от суммы операции.
Обновлено в 15:06
Происшествия
В Греции из-за шторма погибли российские туристы
В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено в 01:45
Футбол
Алжир вышел в полуфинал Кубка африканских наций, обыграв Кот-д’Ивуар
Национальная команда Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций, где встретится с Нигерией.
Обновлено в 14:54
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум
Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года.
Обновлено в 14:26
Единоборства
Боксер Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру, сообщает Sport24.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес
Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо
Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.
Обновлено в 15:35
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича и его команды
Суд Евросоюза принял решение отменить санкции против бывшего украинского лидера Виктора Януковича и его команды.
Обновлено в 09:38
Авто
Hummer расстреляли из танка, но он этого почти не заметил
Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.
Обновлено в 12:14
Интернет
В работе Twitter произошел сбой
На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Политика
Хант ушёл от вопроса о недопуске RT на конференцию по свободе СМИ
Продюсер видеоагентства Ruptly спросил у министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, что он думает о недопуске телеканала RT на конференцию по свободе СМИ в Лондоне.
Обновлено в 09:52
Авто
Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Латвия выразила России протест из-за салюта
Салют запланирован на 13 октября в Москве.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Названа причина пожара на Северной ТЭЦ в Мытищах
По предварительной информации, причиной пожара на Северной ТЭЦ в Мытищах мог стать взрыв, сообщили в прямом эфире телеканала "Москва 24".
Обновлено в 05:24
Гаджеты
9 августа Huawei представит EMUI 10
Huawei официально анонсирует прошивку EMUI 10 уже 9 августа – в первый день конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019.
Обновлено в 05:08
Экономика
Сбербанк выяснил, сколько россияне экономят на продуктах
Доля россиян, пытающихся экономить на дорогих продуктах питания, за второй квартал уменьшилась на 3 процентных пункта - до 68%, следует из исследования Сбербанка потребительских настроений россиян ("Ивановых") за второй квартал 2019 года.
Обновлено в 13:36
Политика
Киев назвал ключевую тему разговора Путина с Зеленским
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского подтвердила факт первого телефонного разговора главы государства с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:48
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Общество
В Муринском парке начали вырубку березовой рощи
По словам очевидцев, работы идут в части парка, где будет вести застройку второй очереди спорткомплекса «Нова Арена» компания «Анна Нова».
Обновлено в 06:56
Происшествия
Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн
Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.
Обновлено в 11:27
Политика
Правительство Севастополя уйдет в отставку вслед за губернатором
Правительство Севастополя будет отправлено в отставку после того, как президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 14:32
Здоровье
В минздраве Татарстана предупредили об опасности арбузов
Министерство здравоохранения Татарстана выступило с обращением по поводу начала сезона продажи арбузов.
Обновлено в 13:51
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн.
Обновлено в 13:51