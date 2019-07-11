Политика

Прокуратура пригрозила украинскому каналу за показ фильма СтоунаГазета.Ru 12:45

Луценко заявил о своих намерениях в видеообращении, которое опубликовал в фейсбуке. "За любые попытки прошлые (телемост) и будущие - демонстрация российско-украинского фильма, который рекламируется на канале [Виктора] Медведчука, - будет ответственность", — сказал Луценко.
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Луценко пообещал завести дело за показ на Украине нового фильма Оливера Стоуна

ТАСС09:24

Украинскому телеканалу «112» пригрозили ответственностью за показ фильма Оливера Стоуна

Дождь11:18

Генпрокурор Украины пригрозил телеканалу «112 Украина» делом о госизмене за фильм Стоуна

Коммерсантъ10:48

Генпрокурор Украины пообещал наказать телеканал за показ фильма с Путиным

РБК10:22

Генпрокуратура Украины пригрозила телеканалу «112 Украина» ответственностью за показ фильма Оливера Стоуна

Эхо Москвы09:30

Прокуратура пригрозила украинскому каналу за показ фильма Стоуна

Газета.Ru12:45

ГП пригрозила каналу «112. Украина» ответственностью за показ фильма Стоуна

РИА Новости09:24
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 14:52, Вашингтон
Политика

Киев назвал ключевую тему разговора Путина и Зеленского

Ключевым вопросом в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского стало освобождение украинских моряков, сообщает пресс-служба украинского лидера.
Обновлено в 13:24
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Xiaomi Mi A3 может оказаться мощнее Mi CC9

Звучит вполне правдоподобно, но блогер @IshanAgarwal24 утверждает, что на самом деле Mi A3 окажется мощнее Mi CC9, так как получит процессор Snapdragon 730, а не Snapdragon 710.
Обновлено в 08:15
Происшествия

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек

Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 08:04
Хоккей

КХЛ представила официальный календарь на новый сезон

Стало известно расписание матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на сезон 2019/2020 года.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью

Обновлено в 11:41
Финансы

Рубль и нефть укрепились, но фондовый рынок во власти «медведей»

В четверг на российском фондовом рынке продавцы оказались сильнее покупателей, несмотря на подросшие нефтяные цены и прилично укрепляющийся рубль.
Обновлено в 12:47
Политика

Путин отреагировал на предложение встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского провести переговоры в Минске с участием Великобритании, Германии, Франции и США.
Обновлено в 11:31
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 13:31
Политика

Стало известно, что Меркель шептала во время приступа дрожи

Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
Обновлено в 13:44
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире

Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году.
Обновлено вчера в 13:35
Общество

В Перми УФАС проверит «божественную» шаурму

Антимонопольщики проверяют информацию о том, что владельцы кафе с шаурмой, находящееся в краевом центре, использовали религиозный образ для рекламы своего заведения.
Обновлено в 08:30
Авто

«Яндекс» представил беспилотную Hyundai Sonata

«Яндекс» представил прототип беспилотного автомобиля на базе нового седана Hyundai Sonata.
Обновлено в 10:46
Происшествия

В Польше пропал пятилетний мальчик из России

Обновлено в 07:15
Политика

Главу МВД Крыма сняли с должности

Глава крымского управления МВД Олег Торубаров освобожден от занимаемой должности, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главка Ольга Кондрашова.
Обновлено в 11:57
Финансы

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Экономика

Минтруд предложил новый прожиточный минимум

Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.
Обновлено в 13:07
Технологии

МТС открыл бизнесу доступ к облачному суперкомпьютеру

Решение с гибкой тарификацией предназначено как для крупных заказчиков, так и для малого бизнеса и стартапов в различных сферах: в промышленности, финансах, ритейле, научно-прикладных изысканиях – там, где требуется доступ к большим вычислительным мощностям в облаке.
Обновлено в 05:10
Политика

Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании

Обновлено в 08:39
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие

Украинцев предостерегли от нового прохода через Керченский пролив

Россияне отметили, что этого никогда не случится, а если украинцы попытаются вновь устроить провокацию в Керченском проливе, то повторят судьбу уже задержанных за нарушение границы РФ в ноябре 2018-го моряков, которые ожидают суда в российском СИЗО.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева гуляют по Юрмале без охраны

Судя по фото, 5-летние Лиза и Гарри гуляют по парку в Юрмале без охраны.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

Грозный противник: ветераны ВВС США рассказали о встрече с МиГ-29

Первыми западными истребителями, встретившимися с советскими самолетами в учебном бою, стали F-16 510-й истребительной эскадрильи ВВС США.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

Тодоренко передаст свадебное платье по наследству

Регина Тодоренко осталась в восторге от свадебного образа. В Instagram телеведущая призналась, что наряд сшили за три недели.
Обновлено вчера в 16:15
Политика

Генпрокуратура объявила нежелательным «Всемирный конгресс украинцев»

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено в 12:45
Политика

В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе

Обновлено в 13:04
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Общество

«Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картой

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменил двухпроцентный сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.
Обновлено в 13:04
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
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Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Обладатель трёх премий «Оскар».
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