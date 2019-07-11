Политика

Прокуратура пригрозила украинскому каналу за показ фильма СтоунаГазета.Ru 12:45

Луценко заявил о своих намерениях в видеообращении, которое опубликовал в фейсбуке. "За любые попытки прошлые (телемост) и будущие - демонстрация российско-украинского фильма, который рекламируется на канале [Виктора] Медведчука, - будет ответственность", — сказал Луценко.
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с чего всё началось
«За любые попытки прошлые (телемост) и будущие (демонстрация российско-украинского фильма, который рекламируется на канале Медведчука) будет ответственность», — сказал Луценко в видеообращении на странице в Facebook
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RT на русском09:34

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Прокуратура пригрозила украинскому каналу за показ фильма Стоуна

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Генпрокурор Украины пообещал наказать телеканал за показ фильма с Путиным

РБК10:22

ГП пригрозила каналу «112. Украина» ответственностью за показ фильма Стоуна

РИА Новости09:24
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
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