с чего всё началось

Луценко заявил о своих намерениях в видеообращении, которое опубликовал в фейсбуке. "За любые попытки прошлые (телемост) и будущие - демонстрация российско-украинского фильма, который рекламируется на канале [Виктора] Медведчука, - будет ответственность", — сказал Луценко.

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