Политика
Прокуратура пригрозила украинскому каналу за показ фильма СтоунаГазета.Ru 12:45
Луценко заявил о своих намерениях в видеообращении, которое опубликовал в фейсбуке. "За любые попытки прошлые (телемост) и будущие - демонстрация российско-украинского фильма, который рекламируется на канале [Виктора] Медведчука, - будет ответственность", — сказал Луценко.
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с чего всё началось
«За любые попытки прошлые (телемост) и будущие (демонстрация российско-украинского фильма, который рекламируется на канале Медведчука) будет ответственность», — сказал Луценко в видеообращении на странице в Facebook.RT на русском09:34
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:04, Вашингтон
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