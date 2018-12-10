Политика

Прокуратура проверяет поставки продуктов для Росгвардии
Газета.Ru
07:55

Ранее РБК со ссылкой на источники в ФАС сообщил о том, что после обращения ФСБ было возбуждено дело по признакам нарушения законодательства о государственном оборонном заказе при поставке продуктов Росгвардии.
Газета.Ru07:55
с чего всё началось

Контракт по «Дружбе»: почему поставщик Росгвардии заинтересовал ФСБ

Еще 8 мая 2018 года Вертей сообщил в ФАС о завышении контрактных цен при поставках продовольствия Росгвардии и предложил провести совместную проверку закупок ведомства у «Дружбы народов».
РБКвчера в 23:01

Подробнее о событии

Прокуратура подтвердила сообщения о проверке поставок продуктов Росгвардии

Ведомости06:39

Военная прокуратура началу проверку поставок продуктов для Росгвардии

РИА Новости05:28

Прокуратура подтвердила проверку поставщика продуктов для Росгвардии

РБК06:27

Главная военная прокуратура проверит поставщика сосисок в Росгвардию после расследования Навального

URA.Ru05:37

ФАС возбудила дело после обращения ФСБ о завышении цен в закупках Росгвардии

Интерфакс05:15

Главная военная прокуратура и ФАС проверяют возможные нарушения при поставках продовольствия Росгвардии

Эхо Москвы10:15

РБК: прокуратура и ФАС по просьбе ФСБ проверяют поставщика продуктов для Росгвардии

Коммерсантъ00:01
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
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