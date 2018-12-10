Политика
Прокуратура проверяет поставки продуктов для Росгвардии
Прокуратура проверяет поставки продуктов для РосгвардииГазета.Ru07:55
Ранее РБК со ссылкой на источники в ФАС сообщил о том, что после обращения ФСБ было возбуждено дело по признакам нарушения законодательства о государственном оборонном заказе при поставке продуктов Росгвардии.
Газета.Ru07:55
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с чего всё началось
Еще 8 мая 2018 года Вертей сообщил в ФАС о завышении контрактных цен при поставках продовольствия Росгвардии и предложил провести совместную проверку закупок ведомства у «Дружбы народов».РБКвчера в 23:01
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