Еще 8 мая 2018 года Вертей сообщил в ФАС о завышении контрактных цен при поставках продовольствия Росгвардии и предложил провести совместную проверку закупок ведомства у «Дружбы народов».

с чего всё началось

Ранее РБК со ссылкой на источники в ФАС сообщил о том, что после обращения ФСБ было возбуждено дело по признакам нарушения законодательства о государственном оборонном заказе при поставке продуктов Росгвардии.

Политика Политика Тереза Мэй отменила голосование по Brexit в британском парламенте Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в парламенте об условиях Brexit.

Политика Политика Путин поддержал предложение перенести столицу Дальнего Востока Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

Политика Политика Блок Пашиняна лидирует на дистанционных выборах в парламент Армении Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала данные дистанционного голосования на парламентских выборах в стране, согласно которым блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидирует.

Политика Политика Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с Россией Украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией».

Армия и оружие Армия и оружие Украина засекретила данные об инциденте в Керченском проливе Командование Военно-морских сил (ВМС) Украины отказалось обнародовать приказ об отправлении кораблей в Керченский пролив, после которого суда были задержаны ФСБ России за незаконное пересечение российской границы.

Политика Политика Кремль ответил на обвинения в причастности к беспорядкам во Франции Заявления о причастности Москвы к акциям протеста во Франции являются клеветой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Армия и оружие Армия и оружие ДНР: Украина готовит провокацию в Донбассе

Политика Политика Турция обвинила саудовского генконсула в помощи убийцам журналиста

Политика Политика Бутина решила отказаться от своей невиновности Россиянка Мария Бутина решила отказаться от прежних показаний.

Политика Политика В Осло началась церемония вручения Нобелевской премии мира

Политика Политика Евросоюз ввел новые санкции из-за выборов в Донбассе Евросоюз ввел санкции против девяти человек за организацию и проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках 11 ноября, передает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Политика Политика Священники канонической УПЦ запустили флешмоб в поддержку церкви

Политика Политика В Молдавии президента страны временно отстранили от должности Конституционный суд (КС) Молдавии временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны, заявил 10 декабря председатель КС Михай Поалелунжь.