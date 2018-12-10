Политика

Прокуратура подтвердила проверку поставщика продуктов для Росгвардии
РБК
06:27

Ранее источник в службе и собеседник в правоохранительных органах сообщил РБК, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращению ФСБ возбудила дело по признакам нарушения законодательства о гособоронзаказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов».
РБК06:27
с чего всё началось

Прокуратура по просьбе ФСБ проверит поставщика продуктов для Росгвардии

Контрразведка заинтересовалась сардельками Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о наличии признаков нарушения законодательства России о государственном оборонном заказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом "Дружба народов", рассказали РБК источник в службе и собеседник в правоохранительных органах.
РБКвчера в 23:01

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Прокуратура подтвердила сообщения о проверке поставок продуктов Росгвардии

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РБК: прокуратура и ФАС по просьбе ФСБ проверяют поставщика продуктов для Росгвардии

Коммерсантъ00:01
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 08:29, Ашберн
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В сообщении не уточняется, кто возглавит ведомство и будет ли Глацких работать в нем. На прошлой неделе бывшую главу департамента исключили из политсовета свердловского регионального отделения партии "Единая Россия".
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Обновлено в 08:21
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ООН утвердила соглашение о миграции

Межправительственная конференция ООН утвердила Глобальный пакт безопасной, упорядоченной и легальной миграции в понедельник в марокканском городе Марракеш при участии делегаций разного уровня из более чем 150 государств, передает корреспондент РИА Новости.
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