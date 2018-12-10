Контрразведка заинтересовалась сардельками Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о наличии признаков нарушения законодательства России о государственном оборонном заказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом "Дружба народов", рассказали РБК источник в службе и собеседник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Ранее источник в службе и собеседник в правоохранительных органах сообщил РБК, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращению ФСБ возбудила дело по признакам нарушения законодательства о гособоронзаказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов».

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