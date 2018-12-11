Происшествия

Прокуратура подозревает врачей в убийстве капитана «Фиорентины» Астори
Газета.Ru
17:23

Прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве защитника итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru17:23

Подробнее о событии

Прокуратура подозревает врачей в убийстве капитана «Фиорентины» Астори

Газета.Ru17:23

Итальянские врачи могут быть причастны к смерти защитника «Фиорентины» Астори

Евро-футбол.ру16:23

Двух врачей подозревают в непредумышленном убийстве Астори

Чемпионат16:12

Врачи подозреваются в убийстве Астори по неосторожности

Спорт-Экспресс16:01

Двух итальянских врачей подозревают в непредумышленном убийстве Астори

Sport24.ru15:31

Двух врачей подозревают в непредумышленном убийстве Астори

Sports.ru14:30

Медицинские обследования выявляли проблемы со здоровьем у скончавшегося футболиста Астори

ТАСС07:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 23:35, Ашберн
Происшествия

Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Москве

Обновлено в 23:28
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после срыва возвращения туристов из Китая

Обновлено в 23:11
Происшествия

Короткое замыкание произошло в метро Санкт-Петербурга

ЧП произошло в тоннеле между станциями «Московские ворота» и «Фрунзенская».
Обновлено в 22:47
Происшествия

Под Киевом подожгли храм Украинской православной церкви

Неизвестные злоумышленники устроили поджог в Свято-Троицком храме Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ржищев Киевской области.
Обновлено в 22:58
Происшествия

На Камчатке завели уголовное дело на избивших полицейских продавцов

Следователи в городе Вилючинске завели два уголовных дела на продавцов местного магазина, подозреваемых в применении насилия в отношении представителей власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).
Обновлено в 23:28
Происшествия

Улюкаев выплатил 130 миллионов рублей штрафа

Обновлено в 21:13
Происшествия

У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0

У побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 23:21
Происшествия

В Перми во время матча умер хоккеист

Обновлено в 22:15
Происшествия

Посольство РФ осудило мерзкий акт вандализма в Риге

Власти Латвии должны принять срочные меры по устранению акта вандализма на кладбище в микрорайоне Зиепниеккалнс в Риге, сообщило посольство РФ в Facebook.
Обновлено в 21:52
Происшествия

На газовой подстанции в Липецкой области произошёл пожар

В МЧС сообщили о возгорании на газовой подстанции в Липецкой области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 16:48
Происшествия

Суд Петербурга вернул заявителю иск к соцсети «ВКонтакте»

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вернул иск сотрудника штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой к ООО "ВКонтакте" о возмещении морального вреда в 100 тыс. рублей за разглашение личной информации правоохранительным органам.
Обновлено в 23:15
Происшествия

В Мексике три человека погибли при нападении на бар

Обновлено в 21:54
Происшествия

Двое подростков погибли в результате падения из окна в Москве

Двое подростков выпали из окна жилого дома 10 декабря в Новой Москве.
Обновлено в 22:53
Происшествия

В Бурятии пять человек погибли в ДТП

Два легковых автомобиля Toyota столкнулись на трассе в Бурятии, в результате пять человек погибли, еще двое получили различные травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.
Обновлено в 22:49
Происшествия

Защита Мамаева обжаловала постановление о продлении ареста

Защита футболиста Павла Мамаева, заключенного под стражу за участие в двух потасовках в Москве, обжаловала постановление о продлении ареста, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Бушманов.
Обновлено в 17:11
ещё по теме
Давиде Астори
Итальянский футболист
Итальянский футболист, центральный защитник. Воспитанник футбольной академии «Милана», наиболее известен по выступлениям за «Кальяри», «Рому» и «Фиорентину», а также за национальную сборную Италии, в составе которой стал бронзовым призёром Кубка Конфедераций 2013.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное