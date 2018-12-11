Происшествия
Прокуратура подозревает врачей в убийстве капитана «Фиорентины» Астори
Прокуратура подозревает врачей в убийстве капитана «Фиорентины» АсториГазета.Ru17:23
Прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве защитника итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru17:23
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