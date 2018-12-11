Происшествия

Прокуратура подозревает врачей в убийстве капитана «Фиорентины» Астори
Газета.Ru
17:23

Прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве защитника итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru17:23

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Прокуратура подозревает врачей в убийстве капитана «Фиорентины» Астори

Газета.Ru17:23

Итальянские врачи могут быть причастны к смерти защитника «Фиорентины» Астори

Евро-футбол.ру16:23

Двух врачей подозревают в непредумышленном убийстве Астори

Чемпионат16:12

Врачи подозреваются в убийстве Астори по неосторожности

Спорт-Экспресс16:01

Двух итальянских врачей подозревают в непредумышленном убийстве Астори

Sport24.ru15:31

Двух врачей подозревают в непредумышленном убийстве Астори

Sports.ru14:30

Медицинские обследования выявляли проблемы со здоровьем у скончавшегося футболиста Астори

ТАСС07:26
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Давиде Астори
Итальянский футболист
Итальянский футболист, центральный защитник. Воспитанник футбольной академии «Милана», наиболее известен по выступлениям за «Кальяри», «Рому» и «Фиорентину», а также за национальную сборную Италии, в составе которой стал бронзовым призёром Кубка Конфедераций 2013.
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