Прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве защитника итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Происшествия Два человека пострадали в ДТП на шоссе в Москве В районе Новорязанского шоссе в Москве недалеко от МКАД столкнулись два легковых автомобиля, большегруз и рейсовый автобус, следовавший по внутригородскому маршруту.

Происшествия Происшествия Короткое замыкание произошло в метро Санкт-Петербурга

Происшествия Происшествия СК возбудил уголовное дело после срыва возвращения туристов из Китая Против туроператора, чьи клиенты застряли на курортах китайского острова Хайнань, заведено уголовное дело.

Происшествия Происшествия Улюкаев выплатил 130 миллионов рублей штрафа

Происшествия Происшествия Под Киевом подожгли храм Украинской православной церкви Неизвестные злоумышленники устроили поджог в Свято-Троицком храме Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ржищев Киевской области.

Происшествия Происшествия Финдиректор Huawei заявила о своей невиновности

Происшествия Происшествия Посольство РФ осудило мерзкий акт вандализма в Риге Власти Латвии должны принять срочные меры по устранению акта вандализма на кладбище в микрорайоне Зиепниеккалнс в Риге, сообщило посольство РФ в Facebook.

Происшествия Происшествия В Перми во время матча умер хоккеист

Происшествия Происшествия На газовой подстанции в Липецкой области произошёл пожар В МЧС сообщили о возгорании на газовой подстанции в Липецкой области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Происшествия Происшествия В Мексике три человека погибли при нападении на бар

Происшествия Происшествия Суд рассмотрит апелляцию Кокорина и Мамаева на арест 18 декабря Апелляции пребывающих под следствием и находящихся в СИЗО "Бутырка" футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на меру пресечения будут рассмотрены 18 декабря.

Происшествия Происшествия В Москве эвакуировали НИИ имени Склифосовского В Москве НИИ имени Н. Склифосовского эвакуировали после анонимного звонка о бомбе, сообщает 10 декабря РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Происшествия Происшествия В Бурятии в ДТП погибли пять человек Ещё двое пострадавших в аварии доставлены в больницу. Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП в Свердловской области пострадали шесть человек.

Происшествия Происшествия Двое подростков погибли в результате падения из окна в Москве Двое подростков выпали из окна жилого дома 10 декабря в Новой Москве.