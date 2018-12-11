Происшествия
Прокуратура подозревает врачей в убийстве капитана «Фиорентины» Астори
Прокуратура подозревает врачей в убийстве капитана «Фиорентины» АсториГазета.Ru17:23
Прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве защитника итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru17:23
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Происшествия
Два человека пострадали в ДТП на шоссе в Москве
В районе Новорязанского шоссе в Москве недалеко от МКАД столкнулись два легковых автомобиля, большегруз и рейсовый автобус, следовавший по внутригородскому маршруту.
Обновлено в 17:55
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после срыва возвращения туристов из Китая
Против туроператора, чьи клиенты застряли на курортах китайского острова Хайнань, заведено уголовное дело.
Обновлено в 18:40
Происшествия
Короткое замыкание произошло в метро Санкт-Петербурга
ЧП произошло в тоннеле между станциями «Московские ворота» и «Фрунзенская».
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Происшествия
Улюкаев выплатил штраф в 130 млн
Алексей Улюкаев выплатил штраф в 130 млн рублей. Информацию о взыскании подтвердили судебные приставы.
Обновлено в 17:25
Происшествия
На газовой подстанции в Липецкой области произошёл пожар
В МЧС сообщили о возгорании на газовой подстанции в Липецкой области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 16:48
Происшествия
В посольстве России ответили на осквернение памятника в Латвии
Посольство России в Латвии призвало местные власти провести расследование после того, как неизвестные осквернили памятник советским солдатам на большом воинском кладбище в Риге.
Обновлено в 18:48
Происшествия
В Киевской области неизвестные подожгли храм УПЦ
Неизвестные подожгли Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ржищев Киевской области.
Обновлено в 17:08
Происшествия
Суд рассмотрит апелляцию Кокорина и Мамаева на арест 18 декабря
Апелляции пребывающих под следствием и находящихся в СИЗО "Бутырка" футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на меру пресечения будут рассмотрены 18 декабря.
Обновлено в 16:00
Происшествия
В Мексике три человека погибли при нападении на бар
Не менее трех человек погибли и пятеро получили ранения в результате нападения на бар в пригороде мексиканского города Монтеррей в штате Нуэво-Леон, сообщает в понедельник портал Jornada.
Обновлено в 18:36
Происшествия
В Перми во время матча умер хоккеист
Обновлено в 18:07
Происшествия
СК начал проверку из-за сообщений о попытке выселить онкобольных детей
Следственный комитет (СК) организовал проверку из-за сообщений о том, что жители одного из домов на юго-западе Москвы собирают подписи за выселение детей, больных раком, сообщается на сайте главного управления ведомства по столице.
Обновлено в 17:24
Происшествия
В Москве эвакуировали НИИ имени Склифосовского
В Москве НИИ имени Н. Склифосовского эвакуировали после анонимного звонка о бомбе, сообщает 10 декабря РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Суд Петербурга вернул заявителю иск к соцсети «ВКонтакте»
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вернул иск сотрудника штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой к ООО "ВКонтакте" о возмещении морального вреда в 100 тыс. рублей за разглашение личной информации правоохранительным органам.
Обновлено в 18:13
Происшествия
Ангарский маньяк намерен обжаловать приговор
Обновлено в 16:02
Происшествия
Панин рассказал о своем состоянии после ДТП
Актер Алексей Панин, попавший ночью в ДТП в центре Москвы, заявил, что чувствует себя прекрасно.
Обновлено в 09:18