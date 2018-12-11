Происшествия

Прокуратура подозревает врачей в убийстве капитана «Фиорентины» Астори
Газета.Ru
17:23

Прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве защитника итальянской "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru17:23

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Прокуратура подозревает врачей в убийстве капитана «Фиорентины» Астори

Газета.Ru17:23

Итальянские врачи могут быть причастны к смерти защитника «Фиорентины» Астори

Евро-футбол.ру16:23

Двух врачей подозревают в непредумышленном убийстве Астори

Чемпионат16:12

Врачи подозреваются в убийстве Астори по неосторожности

Спорт-Экспресс16:01

Двух итальянских врачей подозревают в непредумышленном убийстве Астори

Sport24.ru15:31

Двух врачей подозревают в непредумышленном убийстве Астори

Sports.ru14:30

Медицинские обследования выявляли проблемы со здоровьем у скончавшегося футболиста Астори

ТАСС07:26
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Происшествия

Два человека пострадали в ДТП на шоссе в Москве

В районе Новорязанского шоссе в Москве недалеко от МКАД столкнулись два легковых автомобиля, большегруз и рейсовый автобус, следовавший по внутригородскому маршруту.
Обновлено в 17:55
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после срыва возвращения туристов из Китая

Против туроператора, чьи клиенты застряли на курортах китайского острова Хайнань, заведено уголовное дело.
Обновлено в 18:40
Происшествия

Короткое замыкание произошло в метро Санкт-Петербурга

ЧП произошло в тоннеле между станциями «Московские ворота» и «Фрунзенская».
Обновлено в 15:48
Происшествия

Улюкаев выплатил штраф в 130 млн

Алексей Улюкаев выплатил штраф в 130 млн рублей. Информацию о взыскании подтвердили судебные приставы.
Обновлено в 17:25
Происшествия

На газовой подстанции в Липецкой области произошёл пожар

В МЧС сообщили о возгорании на газовой подстанции в Липецкой области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 16:48
Происшествия

В посольстве России ответили на осквернение памятника в Латвии

Посольство России в Латвии призвало местные власти провести расследование после того, как неизвестные осквернили памятник советским солдатам на большом воинском кладбище в Риге.
Обновлено в 18:48
Происшествия

В Киевской области неизвестные подожгли храм УПЦ

Неизвестные подожгли Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Ржищев Киевской области.
Обновлено в 17:08
Происшествия

Суд рассмотрит апелляцию Кокорина и Мамаева на арест 18 декабря

Апелляции пребывающих под следствием и находящихся в СИЗО "Бутырка" футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на меру пресечения будут рассмотрены 18 декабря.
Обновлено в 16:00
Происшествия

В Мексике три человека погибли при нападении на бар

Не менее трех человек погибли и пятеро получили ранения в результате нападения на бар в пригороде мексиканского города Монтеррей в штате Нуэво-Леон, сообщает в понедельник портал Jornada.
Обновлено в 18:36
Происшествия

В Перми во время матча умер хоккеист

Обновлено в 18:07
Происшествия

СК начал проверку из-за сообщений о попытке выселить онкобольных детей

Следственный комитет (СК) организовал проверку из-за сообщений о том, что жители одного из домов на юго-западе Москвы собирают подписи за выселение детей, больных раком, сообщается на сайте главного управления ведомства по столице.
Обновлено в 17:24
Происшествия

В Москве эвакуировали НИИ имени Склифосовского

В Москве НИИ имени Н. Склифосовского эвакуировали после анонимного звонка о бомбе, сообщает 10 декабря РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Суд Петербурга вернул заявителю иск к соцсети «ВКонтакте»

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вернул иск сотрудника штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой к ООО "ВКонтакте" о возмещении морального вреда в 100 тыс. рублей за разглашение личной информации правоохранительным органам.
Обновлено в 18:13
Происшествия

Ангарский маньяк намерен обжаловать приговор

Обновлено в 16:02
Происшествия

Панин рассказал о своем состоянии после ДТП

Актер Алексей Панин, попавший ночью в ДТП в центре Москвы, заявил, что чувствует себя прекрасно.
Обновлено в 09:18
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Давиде Астори
Итальянский футболист
Итальянский футболист, центральный защитник. Воспитанник футбольной академии «Милана», наиболее известен по выступлениям за «Кальяри», «Рому» и «Фиорентину», а также за национальную сборную Италии, в составе которой стал бронзовым призёром Кубка Конфедераций 2013.
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