Троих детей госпитализировали из летнего лагеря в ЗабайкальеМосковский Комсомолец Чита 21:17

Трое детей, отдыхавших в летнем лагере «Самородок» на озере Арахлей, госпитализированы в краевую инфекционную больницу и городскую больницу №2 забайкальской столицы, сообщили «МК в Чите» в пресс-службе Минздрава Забайкальского края.

Троих детей госпитализировали из летнего лагеря в Забайкалье

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