Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Кокорина и МамаеваRT на русском 08:41

Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников рассказал, что прокуратура обжаловала приговор по делу об инциденте с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Коммерсантъ09:04

Прокуратура настаивает на наличии предварительного сговора в действиях А.Кокорина и П.Мамаева

Агентство Москва07:29

Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Кокорина и Мамаева

RT на русском08:41

Прокуратура обжаловала приговор по делу Кокорина и Мамаева

РИА Новости08:18

Прокуратура уверена в сговоре Мамаева и Кокорина и просит изменить приговор

ТАСС08:14

Адвокат Мамаева: обмениваемся возражениями с прокуратурой

Чемпионат08:41

Апелляцию на приговор Кокорину рассмотрит Мосгорсуд

Телеканал 360°07:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:40, Ашберн
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

Обновлено в 06:53
Происшествия

После смерти чиновницы проверят законность закрытия кафе в Башкири

Обновлено в 07:45
Футбол

Эрик Бикфалви не сыграет за «Урал» в финале Кубка России

Румынский полузащитник клуба-финалиста Кубка России "Урала" Эрик Бикфалви не сыграет в решающем матче за трофей против московского "Локомотива".
Обновлено в 08:10
Авто

«Автотор» начал производство грузовиков Ford Trucks F-Max

Обновлено в 06:20
Политика

Парубий повеселился на инаугурации Зеленского

Спикер Рады Андрей Парубий назвал «веселой» состоявшуюся 20 мая инаугурацию Владимира Зеленского, которая прошла в стенах парламента, передает «112 Украина».
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Музыка

Во Франции умер певец Нильда Фернандес

В начале двухтысячных Фернандес 5 лет жил в России и помимо организации серий концертов «Французские сезоны» записал несколько песен с Борисом Моисеевым.
Обновлено в 00:30
Экономика

На Украине опубликовали декларацию о доходах Зеленского за 2018 год

Обновлено в 09:17
Авто

В России стартует серийное производство электромобилей

Специалисты группы компаний ZETTA подготовили к серийному выпуску электромобиль собственной разработки, сообщает портал Speedme.
Обновлено в 06:00
Политика

КПРФ предлагает распустить думу Екатеринбурга

Распустить городскую думу Екатеринбурга предлагают местные коммунисты.
Обновлено в 08:41
Политика

Зеленский подтвердил намерения первым указом распустить Раду

Владимир Зеленский подтвердил, что его первый указ в должности президента Украины коснется роспуска Верховной рады.
Обновлено в 08:06
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из КНР из-за пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

Картина Репина пострадала от рук вандала в мае 2018 года.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
Обновлено в 09:36
Культура

Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»

Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова может пропустить новый финал 6-го сезона детского «Голоса». Об этом сообщает издание DEITA.RU.
Обновлено в 05:54
Авто

Mercedes-Benz показал самый безопасный автомобиль

Компания Mercedes-Benz представила новый концепт, созданный в рамках проекта по разработке абсолютно безопасного автомобиля — ESF (Experimental Safety Vehicle).
Обновлено в 06:39
Гаджеты

Vivo анонсировала игровой смартфон iQOO Space Knight Limited Edition

Обновлено в 07:25
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
Обновлено в 08:54
Авто

АвтоВАЗ объявил о массовом отзыве Lada Largus

Обновлено в 06:56
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые семейные фотографии

В официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в инстаграме появились новые семейные фотографии, с помощью которых Кейт и Уильям проанонсировали ежегодную садовую выставку Королевского общества садоводов Chelsea Flower Show.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Новосибирский авиазавод имени Чкалова переносит производство и сокращает штат сотрудников

Стало известно, что Новосибирский авиазавод имени Чкалова перестает выпускать истребители Су-34.
Обновлено в 09:20
Хоккей

Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:37
Экономика

В России вырастет минимальный размер оплаты труда

В России будет повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.
Обновлено в 09:20
Политика

Китай обратился к Huawei после отказа Google сотрудничать

Официальный представитель МИД Китая Лун Кан призвал Huawei защищать свои права после отказа Google сотрудничать, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:52
Здоровье

Опасные болезни без симптомов назвали врачи

Врачи назвали своим пациентам опасные болезни без симптомов. Среди них, к примеру, атеросклероз сосудов, пишет «Колмово.ру».
Обновлено в 07:29
Политика

Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за закона Украины о языке

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительном функционировании государственного языка.
Обновлено в 00:59
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное