Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Кокорина и МамаеваRT на русском 08:41

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам заключения. Ранее сообщалось, что защита Мамаева обжаловала приговор суда.

Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Кокорина и Мамаева

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