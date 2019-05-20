Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Кокорина и МамаеваRT на русском 08:41

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам заключения. Ранее сообщалось, что защита Мамаева обжаловала приговор суда.
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Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Коммерсантъ09:04

Адвокат Мамаева: обмениваемся возражениями с прокуратурой

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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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