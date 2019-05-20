Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и МамаеваГазета.Ru 06:41
Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
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Экономика
Антипинский НПЗ пошел на банкротство
Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
Обновлено в 07:08
Наука
Психологи выявили неприятный побочный эффект медитации
В качестве негативного эффекта проявляются искаженные мысли и эмоции, проявляется страх и усиление беспокойства.
Обновлено 18 мая в 03:00
Спорт
Авербух готов помогать Медведевой с программами до конца ее карьеры
Хореограф Илья Авербух готов помогать двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой с постановками соревновательных программ до тех пор, пока она не закончит спортивную карьеру.
Обновлено в 12:28
Общество
В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты
В ходе предварительных экспертиз под залом пленарных заседаний Госдумы выявлены пустоты, из-за которых специалистам перед началом реконструкции придется провести дополнительные исследования, сообщил "Интерфаксу" в понедельник участник заседания Совета Думы.
Обновлено в 12:04
Политика
Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах
Обновлено в 09:47
Происшествия
Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке
В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Политика
Порошенко резко обеднел во время президентства, узнал Bloomberg
Отмечается, что за время президентства чистый капитал Порошенко сократился на 40% до $705 млн.
Обновлено в 12:51
Политика
Премьер-министр Украины объявил об отставке
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст заявление об отставке.
Обновлено в 11:02
Хоккей
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
Обновлено в 12:41
Футбол
Сергей Игнашевич может возглавить «Оренбург»
Бывший защитник сборной России, московских ЦСКА и "Локомотива" 39-летний Сергей Игнашевич может возглавить футбольный клуб российской премьер-лиги "Оренбург".
Обновлено в 11:05
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Кино
Финал «Игры престолов» не понравился зрителям
Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
Хоккей
Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ
Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 12:49
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки
Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Словакии автобус с детьми врезался в коттедж
По предварительной информации, автобус выехал за пределы дороги и врезался в стену жилого дома.
Обновлено в 12:35
Авто
Обновленный SsangYong Tivoli 2020 представлен официально
Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli, месяц назад замеченный на тестах в Индии, представлен официально.
Обновлено в 03:55
Политика
Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа
Обновлено в 11:10
Религия
В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма
В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено в 12:14
Футбол
В ОНК рассказали об отношениях Кокорина и Мамаева с сокамерниками
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист "МК" Ева Меркачева сообщила, что у осужденных за драку футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева абсолютно нормальные взаимоотношения с сокамерниками.
Обновлено в 11:43
Энергетика
Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай
Нефтетрейдеры Vitol и Unipec ищут предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено в 10:02
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Авто
Mercedes-Benz представил эксклюзивную версию X-Class Element Edition
Компания Mercedes-Benz предложила для британцев эксклюзивную ограниченную серию X-Class Element Edition.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела об убийстве помощника прокурора в Москве
Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал фигуранта дела об убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора в Москве, рассказал РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Обновлено в 08:34
Авто
Художник превратил BMW i8 в произведение искусства
Новый красочный образ создан немецким специалистом. Немецкий живописец Томас Шейбиц представил особый BMW i8.
Обновлено в 11:56