Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и МамаеваГазета.Ru 06:41

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
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Прокуратура уверена в сговоре Мамаева и Кокорина и просит изменить приговор

ТАСС08:14

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Коммерсантъ09:04

Адвокат Мамаева: обмениваемся возражениями с прокуратурой

Чемпионат08:41

Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Кокорина и Мамаева

RT на русском08:41

Все фигуранты по делу Кокорина и Мамаева обжаловали приговор

РИА Новости11:43

Прокуратура настаивает на наличии предварительного сговора в действиях А.Кокорина и П.Мамаева

Агентство Москва07:29

Апелляцию на приговор Кокорину рассмотрит Мосгорсуд

Телеканал 360°07:11
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Экономика

Антипинский НПЗ пошел на банкротство

Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
Обновлено в 07:08
Наука

Психологи выявили неприятный побочный эффект медитации

В качестве негативного эффекта проявляются искаженные мысли и эмоции, проявляется страх и усиление беспокойства.
Обновлено 18 мая в 03:00
Спорт

Авербух готов помогать Медведевой с программами до конца ее карьеры

Хореограф Илья Авербух готов помогать двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой с постановками соревновательных программ до тех пор, пока она не закончит спортивную карьеру.
Обновлено в 12:28
Общество

В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты

В ходе предварительных экспертиз под залом пленарных заседаний Госдумы выявлены пустоты, из-за которых специалистам перед началом реконструкции придется провести дополнительные исследования, сообщил "Интерфаксу" в понедельник участник заседания Совета Думы.
Обновлено в 12:04
Политика

Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах

Обновлено в 09:47
Происшествия

Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке

В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Политика

Порошенко резко обеднел во время президентства, узнал Bloomberg

Отмечается, что за время президентства чистый капитал Порошенко сократился на 40% до $705 млн.
Обновлено в 12:51
Политика

Премьер-министр Украины объявил об отставке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст заявление об отставке.
Обновлено в 11:02
Хоккей

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира

Обновлено в 12:41
Футбол

Сергей Игнашевич может возглавить «Оренбург»

Бывший защитник сборной России, московских ЦСКА и "Локомотива" 39-летний Сергей Игнашевич может возглавить футбольный клуб российской премьер-лиги "Оренбург".
Обновлено в 11:05
Политика

Казус на инаугурации: удостоверение президента Зеленского упало на пол

Обновлено в 05:52
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Кино

Финал «Игры престолов» не понравился зрителям

Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
Хоккей

Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ

Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 12:49
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки

Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Происшествия

В Словакии автобус с детьми врезался в коттедж

По предварительной информации, автобус выехал за пределы дороги и врезался в стену жилого дома.
Обновлено в 12:35
Авто

Обновленный SsangYong Tivoli 2020 представлен официально

Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli, месяц назад замеченный на тестах в Индии, представлен официально.
Обновлено в 03:55
Политика

Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Обновлено в 11:10
Религия

В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма

В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено в 12:14
Футбол

В ОНК рассказали об отношениях Кокорина и Мамаева с сокамерниками

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист "МК" Ева Меркачева сообщила, что у осужденных за драку футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева абсолютно нормальные взаимоотношения с сокамерниками.
Обновлено в 11:43
Энергетика

Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec ищут предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено в 10:02
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве

Обновлено в 05:15
Авто

Mercedes-Benz представил эксклюзивную версию X-Class Element Edition

Компания Mercedes-Benz предложила для британцев эксклюзивную ограниченную серию X-Class Element Edition.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела об убийстве помощника прокурора в Москве

Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал фигуранта дела об убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора в Москве, рассказал РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Обновлено в 08:34
Авто

Художник превратил BMW i8 в произведение искусства

Новый красочный образ создан немецким специалистом. Немецкий живописец Томас Шейбиц представил особый BMW i8.
Обновлено в 11:56
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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